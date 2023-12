Luis Fernandez übernimmt Telemundo

Köpfe

Beau Ferrari wird Senior-Berater bei NBCUniversal.

Cesar Conde, Chief Executive Officer der NBCUniversal News Group, gab heute die Ernennung von Luis Fernandez, einer innovativen Führungspersönlichkeit in den Bereichen Nachrichten, Sport und Unterhaltung, zum Chief Executive Officer von NBCUniversal Telemundo Enterprises bekannt.Luis Fernandez kehrt zu Telemundo zurück, nachdem er eine herausragende Karriere in den spanischsprachigen Medien als Medienmanager und preisgekrönter Journalist hinter sich hat, der die Entwicklung äußerst erfolgreicher Programme im Fernsehen, auf digitalen und anderen Plattformen geleitet hat. Fernandez übernimmt die Rolle von Beau Ferrari, der in den vergangenen drei Jahren als Executive Chairman fungierte und künftig als Berater des Chief Executive Officer der News Group und von NBCUniversal für strategische Wachstumsmöglichkeiten zuständig sein wird.Fernandez, der an Herrn Conde berichten wird, war zuvor Präsident von Noticias Telemundo, der Nachrichtenabteilung von Telemundo. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft in den Bereichen Journalismus, Unterhaltung, Sport und Medien. Er war CEO von Radio Televisión Española (RTVE), Spaniens öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehanstalt, wo er die Bereiche Fernsehen, Radio und Digitales leitete; Präsident von Univision Entertainment und Univision Studios, wo er während einer für das Unternehmen historischen Quotenperiode einige der Programme mit den höchsten Einschaltquoten im Fernsehen und in den sozialen Medien entwickelte; und internationaler CEO von Real Madrid mit Sitz in Peking, wo er eine Schlüsselrolle bei der Ausweitung der internationalen Reichweite der Fußballorganisation spielte. Außerdem hatte er leitende Positionen bei Canal +, Telecinco, Cadena SER, Radio EL PAÍS und Cadena COPE inne."Im Laufe seiner außergewöhnlichen Karriere hat Luis immer wieder visionäre Führungsqualitäten bewiesen, indem er die erfolgreichsten spanischsprachigen Medienorganisationen in den Vereinigten Staaten und im Ausland aufgebaut und erweitert hat", sagte Conde. "Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte von Telemundo sind wir sehr glücklich, jemanden mit Luis' Erfahrung und Format wieder in unserem Team zu haben, und wir sind gespannt, was die Zukunft für Telemundo und seine Zuschauer unter seiner Führung bereithält."