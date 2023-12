Freeform stellt «Cruel Summer» ein

US-Fernsehen

Auch das Spin-off «The Fosters» wird nicht fortgesetzt.

Der Kabelsender Freeform hat die TV-Serienundabgesetzt. Der Disney-Konzern bestätigte entsprechende Informationen des US-Branchenportals „Variety“. Bei «Cruel Summer» handelte es sich um eine Mystery-Anthologie-Serie, die im Frühjahr 2021 erstmals auf Sendung gehen sollte. Erst zwei Jahre später, im Juni 2023, folgt die Fortsetzung.In der ersten Staffel, zwischen 1993 und 1995, geht es um Jeanette Turner und Kate Wallis. Nach dem Verschwinden der hübschen und populären Kate blüht die süße, aber sozial ungeschickte Jeanette auf und übernimmt sogar verschiedene Aspekte von Kates Leben. Nachdem Kate lebend gerettet wird und Jeanette beschuldigt wird, Zeuge ihrer Entführung gewesen zu sein, dies aber nicht gemeldet zu haben, wird Jeanette mehr als ein Jahr später landesweit verachtet. In einem Gerichtsverfahren müssen die Familien und Freunde herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Doch Jeanette und Kate haben möglicherweise etwas zu verbergen.Auch der Ableger von «The Fosters» mit dem Titel «Good Trouble» geht nicht weiter. Darin ziehen die Adams-Foster-Schwestern Callie und Mariana nach Los Angeles, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Callie wird Rechtsanwaltsgehilfin bei Richter Wilson und Mariana Softwareingenieurin, während sie in eine Wohngemeinschaft namens The Coterie ziehen. Die beiden machen sich auf den Weg in ihr Leben als junge Erwachsene und interagieren mit ihren Nachbarn und den Menschen, mit denen sie Freundschaft schließen. Die Serie wurde in fünf Staffeln produziert, die letzte Folge der fünften Staffel wird am 2. Januar 2024 ausgestrahlt.