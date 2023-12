Neues Tief für «Menschen, Bilder, Emotionen»

Quotennews

Am Nachmittag liefen die Gerichtsshows mit Barbara Salesch und Ulrich Wetzel zumindest beim Gesamtpublikum gut.

Über viele Jahre war der RTL-Jahresrückblick ein Quotenknüller. Günther Jauch unterhielt mit seiner fast vierstündigen Sendung zwischen vier und sechs Millionen Zuschauer. Beim Jahresrückblick 2011 waren sogar 8,39 Millionen Menschen dabei. Doch diverse Veränderungen in Sachen Moderation und neue Sendeplätze führten zu weniger Zuschauern.Im vergangenen Jahr wechselte der Jahresrückblick zurück auf den Sonntag, 2,23 Millionen Menschen waren dabei. Doch dort läuft jetzt NFL-Livesport, weshalb Steffen Hallaschka in diesem Jahr auf den Donnerstag wechselte. Zwischen 20.15 und 00.00 Uhr sahen lediglich 1,88 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, der Marktanteil bewegte sich bei positiven 9,5 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man dieses Mal 0,53 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil wurde auf 13,0 Prozent beziffert. Man war erfolgreich, aber weit von den Bestwerten entfernt.Der Nachmittag läuft mit seinen Richtern und Anwälten weiterhin gut.sendete um 15.00 Uhr vor 0,89 Millionen Zuschauer, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 9,7 Prozent. In der Zielgruppe holte man 0,18 Millionen und 12,6 Prozent,sicherte sich im Anschluss 1,12 Millionen und 10,6 Prozent der Gesamtzuschauer. 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige hatten 11,9 Prozent Marktanteil im Gepäck. Wie man als Dreizehnjährige einem kontrollsüchtigen Vater entfliehen kann, zeigteauf dem 17.00-Uhr-Slot. 0,92 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil wurde mit 7,5 Prozent ausgewiesen. In der Zielgruppe konnte sich RTL über 9,3 Prozent freuen.