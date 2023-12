0,97 Millionen Zuschauer für «Die Landarztpraxis»

Quotennews

Mit 4,7 Prozent Marktanteil landete die filmpool-Produktion auf einem mittelmäßigen Wert, was für Sat.1 allerdings sehr gute Nachrichten sind.

Bei der Sat.1-Vorabendseriezog es Dr. Fabian Kroiß zurück nach München. Die Ärztin, gespielt von Carolin Frier, hat Fabian immer noch nicht gestanden, dass Leo seine Tochter ist. 0,97 Millionen Menschen sahen die vierte Folge der Woche, die auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent kam. Beim jungen Publikum läuft es mit 0,22 Millionen und 5,6 Prozent weiter schleppend. Das halbstündige Nachrichtenmagazinerreichte 0,73 Millionen Zuschauer und fuhr 3,1 Prozent Marktanteil ein. 0,32 Millionen junge Menschen brachten 4,4 Prozent.Beistellten sich wieder 100 Kandidaten den Quiz-Fragen von Jörg Pilawa. Die von ITV entwickelte Show verbuchte in dieser Woche gute Werte. 1,52 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die 125-minütige Show, die auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,49 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 9,9 Prozent. In dieser Woche waren Ruth Moschner und Alexander Herrmann zu Gast.Die «akte» ist wohl in Winterpause, stattdessen wiederholt Sat.1 drei Jahre alte-Folgen. Paul Panzer, Torsten Sträter und Özcan Cosa durften lustig darauf antworten, was ein Kölner Brett ist. 0,78 und 0,41 Millionen Menschen sahen die zwei Folgen, die der Sender aufwärmte. Die Marktanteile lagen bei 4,4 und 3,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen blieben 0,28 und 0,13 Millionen dran, die Marktanteile wurden auf 7,6 und 5,5 Prozent beziffert.