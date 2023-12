Carmen Nebel sammelt wieder Millionen von Millionen

Quotennews

Im Anschluss sorgten wieder «Maybrit Illner» und «Markus Lanz» für hohe Marktanteile beim Gesamtpublikum.

In dieser Woche musste die erfolgreiche ZDF-Serie «Die Bergretter» eine Pause einlegen, denn das ZDF programmierte, das auch in diesem Jahr von Carmen Nebel moderiert wurde. Im Jahr 2011 durfte auch Jörg Pilawa einmal durch die Gala führen. Zurück zur Frontfrau: Diese sammelte über 1,8 Millionen Euro am Donnerstagabend ein, die „Brot für die Welt“ zur Hilfe kamen. Die Sendung aus München sicherte sich 3,56 Millionen Zuschauer und verbuchte 14,4 Prozent Marktanteil. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, das führte zu 5,9 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum holte man die niedrigste Reichweite seit fünf Jahren (3,53 Millionen).Das halbstündigefasste im Anschluss 3,07 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und brachte 14,8 Prozent Marktanteil. 0,28 Millionen Menschen wollten sich über die Themen des Tages informieren, das sollte zu einem Marktanteil von 6,7 Prozent führen. Beiunterhielten sich die Generalsekretäre von SPD und CDU, Kevin Kühnert und Carsten Linnemann, die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sowie der Ökonom Professor Jens Südekum und die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann zu dem Thema Not-OP am Haushalt – wen macht die Ampel arm?. Die Sendung traf den Puls der Zeit und sammelte 2,49 Millionen Zuschauer ein, die für 16,2 Prozent Marktanteil standen. Bei den jungen Menschen waren 0,27 Millionen dabei, das sorgte für 8,6 Prozent.Zwischen 23.40 und 01.00 Uhr verbuchte1,79 Millionen Zuschauer. Die aus Hamburg gesendete Sendung hatte dieses Mal Politiker Tino Chrupalla (Alternative für Deutschland), Journalistin Anne Hähnig, Ökonom Marcel Fratzscher und Historiker Michael Wolffsohn zu Gast. Der Talk erreichte fabelhafte 21,1 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen waren dieses Mal 15,2 Prozent dabei. Die Reichweite der 14- bis 49-Jährigen wurde auf 0,28 Millionen beziffert.