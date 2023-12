«Twisted Metal» geht im kommenden Jahr weiter

TV-News

Die Live-Action-Comedy mit Anthony Mackie hat von Peacock neue Folgen bekommen.

Peacocks rasante Action-Komödiewurde für eine zweite Staffel verlängert. Die Serie kommt von Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group. Die Serie hatte seine Premiere am 27. Juli und legte einen rasanten Start hin. Bereits in der ersten Woche war die Serie die meistgesehene Serie bei Peacock und zählt derzeit zu den drei meistgesehenen Serien aller Zeiten, da sie jede Woche neue Zuschauer anzieht.Michael Jonathan Smith (Showrunner, Executive Producer, Autor): "Ich muss unseren unglaublichen Fans ein Dankeschön in der Größe von Sweet Tooth aussprechen - ich habe jeden Kommentar gelesen und war so überwältigt von jedermanns Liebe, Unterstützung und Begeisterung für eine Papiertüte. Wir sind mehr als dankbar, dass wir die Geschichte von John Doe, Quiet und Sweet Tooth fortsetzen können, während sie im lang erwarteten «Twisted Metal»-Turnier gegen bekannte Gesichter und neue grimmige Feinde antreten. Das Mixtape ist fertig, und ich freue mich sehr darauf, mit unserer hervorragenden Besetzung und Crew wieder auf Tour zu gehen."In der ersten Staffel spielen Anthony Mackie («The Falcon and the Winter Soldier»), Stephanie Beatriz («Brooklyn Nine-Nine»), Joe Seanoa («AEW»), Will Arnett («Murderville») und Thomas Haden Church («Sideways») als ausführender Produzent und Star mit.