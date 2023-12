Heike Hempel wird arte-Vizepräsidentin

Köpfe

Die Leiterin der ZDF Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II wird den Posten ein Jahr begleiten.

Am Mittwoch hat die Mitgliederversammlung von arte die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, Heike Hempel, zur neuen Vizepräsidentin des Vorstands von ARTE SGEIE ernannt. Hempel tritt ihren Dienst am 1. Januar 2024 an, ehe dieser bereits zum Jahresende 2024 beendet wird. Sie folgt auf Peter Weber, der Justiziar des ZDF hat sein Amt vorläufig beendet.Peter Weber: "Für das in mich gesetzte Vertrauen in den letzten Jahren darf ich mich ganz herzlich bedanken. Während meiner dreijährigen Amtszeit als Vizepräsident und Mitglied des Vorstandes von ARTE GEIE hatte ich das Privileg, im Herzen eines in der europäischen Medienlandschaft einzigartigen Senders zu wirken. ARTE als deutsch-französisches Freundschaftsprojekt mit wachsender europäischer Ausrichtung ist gerade in diesen Zeiten ein besonders wertvolles Angebot.""Es ist für mich eine große Ehre", so Heike Hempel, "ab Januar Vizepräsidentin dieses einzigartigen Senders zu sein. Gerade heute brauchen wir ARTE, dessen Symbolwirkung politisch und gesellschaftlich nach vorne weist - und dessen Programmangebot immer wieder neu definiert, was öffentlich-rechtliches Fernsehen zu leisten vermag."