«Galileo» und «TV total» blicken zurück

TV-News

Der Münchner Fernsehsender hat gleich zwei Specials im Programm, die zwischen Weihnachten und Silvester ausgestrahlt werden.

Am Mittwoch, 27. Dezember 2023, strahlt ProSieben das 125-minütige Specialaus. Die Sendung mit Sebastian Pufpaff lässt das gesamte Fernsehjahr noch einmal Revue passieren. Dabei dürfen die zahlreichen Pannen aus verschiedenen Fernsehsendungen nicht fehlen. Auch die Einspieler wie Pufpaff beim Deutschen Fernsehpreis prägten das Jahr.Nach der Brainpool-Produktion darf sich das Team von Florida Entertainment austoben. ProSieben hat ein 70-minütiges Special vonin Auftrag gegeben. Über die Sendung ist noch nicht viel bekannt. Die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte Sendung wird ein Musik-Special beinhalten. Im Anschluss an die Sendung wird die Best Of-Show vonvom 19. Dezember 2023 wiederholt.Einen Tag später strahlt ProSieben die 200-minütige Show. In der von Aiman Abdallah moderierten Sendung geht es unter anderem um vier Kinder, die 40 Tage im Dschungel überlebt haben. Auch der Sieg der deutschen Basketballer in Manila gehört zu den Geschichten, die die Redaktion im Köcher hat.