Über 5,6 Millionen Menschen sehen das BVB-Aus im DFB-Pokal

Quotennews

Der VfB Stuttgart kickte die Dortmunder gestern aus dem Turnier. Das ZDF übertrug die Partie und sicherte sich damit starke Quoten.



Im gestrigen Achtelfinale des DFB-Pokals trafen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. Erst am vergangenen Sonntag war die Partie zwischen dem BVB und Bayer 04 Leverkusen mit einem 1:1 zu Ende gegangen. Sowohl Ballbesitz als auch das Torschussverhältnis sprachen hierbei nicht für das Team in Schwarz-Gelb. So hatte der VfB für die Partie zuhause sicher einige Hoffnungen, welche mit einem 2:0-Sieg auch erfüllt wurden. Das ZDF übertrug ab 20.15 Uhr und hatte unter anderem Hanno Balitsch als Experten mit dabei.Die Moderation vor dem Spiel kam mit 3,54 Millionen Fernsehenden bereits auf gute 16,4 Prozent Marktanteil. Die 0,79 Millionen Jüngeren sicherten sich zu Beginn eine hervorragende Quote von 15,6 Prozent. Mit dem Anpfiff stieg das Interesse auf 5,61 Millionen Interessenten, was eine starke Quote von 22,9 Prozent zur Folge hatte. Die 1,42 Millionen 14. Bis 49_Jährigen erhöhten auf einen ausgezeichneten Marktanteil von 23,8 Prozent. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der jüngeren Gruppe schob man sich so auf Platz eins der Tagesrangliste.Das Erste setzte zur Primetime hingegen auf die Wiederholung der österreichischen Produktionaus dem Jahr 2019. Saßen bei der Erstausstrahlung noch 5,77 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, so waren es gestern 4,89 Millionen. Dies reichte dennoch für eine starke Quote von 18,7 Prozent. Die 0,49 Millionen Jüngeren schoben sich mit 8,1 Prozent Marktanteil nur knapp über den Senderschnitt.