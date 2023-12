«Double Cross» kehrt zurück

US-Fernsehen

Zu den besonderen Gaststars der fünften Staffel gehören der für den Academy Award nominierte Eric Roberts und Zimzon Zion.

ALLBLK veröffentlichte den Trailer für die mit Spannung erwartete fünfte Staffel seiner beliebtesten Serie Double Cross. Die 6-teilige Erfolgsserie kehrt am Donnerstag, den 18. Januar, zurück. Eric Roberts («Babylon») und Zimzon Zion («He's For The Streets») sind als Gaststars dabei, auch Darrin Dewitt Henson («Stomp The Yard»), Jasmine Brown (Komikerin und Social Media Influencerin), Judi Johnson («A Wesley Christmas»), Redaric Williams («Zatima») Faith Malonte («A Rich Christmas»), Candice Van Beauty («Christmas Déjà Vu») und Cameo Sherrell («The Black Hamptons») wirken mit.Nach der schockierenden Enthüllung ihres wahren leiblichen Vaters im Finale der letzten Staffel sind die selbstgerechten "Wunderzwillinge" zurück - und zwar mit aller Macht. Ashley A. Williams und Jeff Logan schlüpfen erneut in ihre Rollen als Verbrechensbekämpfer Erica und Eric Cross und setzen ihren Kreuzzug gegen den Kinderhandel fort, koste es, was es wolle. In dieser Staffel wird die Cross-Crew mit einem Fall konfrontiert, der ihr sehr nahe geht: Erics neugeborener Sohn wird entführt. Währenddessen entdecken die Zwillinge, dass ein Bus voller Grundschulkinder auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor und es braucht ein ganzes Dorf, um alle sicher nach Hause zu bringen.«Double Cross» ist eine Produktion von Christel Gibson und Howard Gibson. Brett Dismuke, Head of Content, und Nikki Love, SVP of Development & Production, fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten für ALLBLK.