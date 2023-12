Ulrike Krumbiegel: Lizzie ist auf jeden Fall gutherzig

Interview

Am Montag heißt es: «Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel» im ZDF. Wir sprachen mit Schauspielerin über ihre Filmfigur.

Ein Fest um danke zu sagen, das täte uns allen wohl und würde sich schön anfühlen. Aber so gut wie alle zuletzt eingeführten Feste dienen ja der Ankurbelung des Konsums - und da sage ich persönlich: Nein, danke.Weder noch - für mich ist der Advent die schönste Zeit.Wie sich das für eine Weihnachtskomödie gehört: von Familien mit unterschiedlichster Struktur, in denen jeder alles zum Gelingen beitragen möchte und eigentlich genau damit alles halb ruiniert. Patchwork, junge Liebe, alte Ehen, guter Wille, böse Missverständnisse und jede mit jedem irgendwie verwandt, verschwägert oder verschwippt istOh, wir haben schon einmal ein riesenlanges Verhör zusammen gedreht … aber ich schätze es außerordentlich, mit Kollegen wie Joachim zu arbeiten, denen die beste Version der Szene mehr am Herzen liegt als sich selbst in Szene zu setzen.Verkappt wohlhabend - gefühlt immer noch Hippie. Auf jeden Fall gutherzig.Geht, zumal heute jeder ein Telefon hat. Also unangemeldet bei irgendwem aufzutauchen geht nur, wenn man grad um Schlüssel, Geld und Telefon beklaut wurde. Dann darf man sogar Heiligabend alles.Entweder man pachtet Toleranz für sich und findet es okay mit Menschen anderer Art zusammen zu sein - oder man geht mit selbstgewählten Freunden feiern. Beides hat schöne Seiten.Etwas ganz anderes. Ich muss allerdings auch sagen, dass das eine sehr spezielle Gegend war. Wie schon gesagt, ist für mich die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit, also auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, gemeinsam Zeit verbringen in liebevoller Form.Das hängt vom Auftraggeber, vom ZDF ab, meines Wissens wohl im März 2024.