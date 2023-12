FOX startet mit «M*A*S*H*» ins neue Jahr

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird mit einer zweistündigen Dokumentation über die Serie berichten.

In dem brandneuen zweistündigen Special, das am Montag, den 1. Januar, auf FOX ausgestrahlt wird, feiern die Macher von «M*A*S*H» eine der beliebtesten, beliebtesten, am häufigsten zitierten und einflussreichsten Komödien aller Zeiten.Im Mittelpunkt des mit 14 Emmys ausgezeichneten Fernsehklassikers stehen neue Interviews mit den Originaldarstellern Alan Alda (Capt. Benjamin Franklin "Hawkeye" Pierce), Gary Burghoff (Cpl. Walter "Radar" O'Reilly), William Christopher (Father Francis Mulcahy), Jamie Farr (Cpl. /Maxwell Q. "Max" Klinger), Mike Farrell (Capt. B.J. Hunnicutt), Wayne Rogers (Capt. "Trapper" John McIntyre) und Loretta Swit (Maj. Margaret "Hot Lips" Houlihan) sowie die ausführenden Produzenten der Serie Gene Reynolds und Burt Metcalfe. In diesen intimen, sehr persönlichen Erinnerungen werden die Entstehung und Entwicklung der ikonischen Charaktere der Serie enthüllt, zusammen mit seltenen und nie zuvor gezeigten Aufnahmen, Fotos und Geschichten hinter den Kulissen.Autor/Produzent Larry Gelbart sowie die weiteren Serienstars Larry Linville (Major Frank Burns), Harry Morgan (Oberst Sherman T. Potter), McLean Stevenson (Oberstleutnant Henry Blake) und David Ogden Stiers (Major Charles Emerson Winchester III) werden durch eine lebendige Sammlung von Clips aus der Serie sowie in selten gezeigten Archivinterviews in Erinnerung gerufen. Mit einzigartigen Erlebnissen, Beobachtungen und Erinnerungen aus 11 Staffeln «M*A*S*H» wird dieses Special die Zuschauer zum Lachen bringen, ihre Herzen berühren und sie in ein nostalgisches Hochgefühl versetzen, während sie die anhaltende Brillanz der kultigen Sitcom feiern."«M*A*S*H» ist nicht nur eine großartige Fernsehserie, sie ist ein kulturelles Phänomen. Sie hat mehrere Generationen von Zuschauern zum Lachen, Weinen und Nachdenken gebracht, oft in derselben Folge", so die Executive Producers John Scheinfeld und Andy Kaplan. "Wir freuen uns, mit FOX zusammenzuarbeiten, um dieses beispiellose Fenster zu einem innovativen Fernsehklassiker zu schaffen."