Lifetime hat neue Filme im Köcher

US-Fernsehen

Der Kabelsender setzt unter anderem auf Kenya Moore, Cush Jumbo und Tamar Braxton.

Lifetime kündigt neue Projekte für das kommende Jahr an. Den Anfang macht der Spielfilm: Der von wahren Begebenheiten inspirierte Film, der die dunkle Unterwelt von Catfishing und ausbeuterischen Videos im Internet erkundet, mit Cush Jumbo in der Hauptrolle, wird am Samstag, den 13. Januar Premiere feiern.Eine Woche später, am Samstag, den 20. Januar, zeigt Lifetime den Filmmit Raffia Virago und Nicola Correia-Damude in den Hauptrollen, der sich mit generationenübergreifenden und gefährlichen Essstörungen beschäftigt. Megan Best, Camille Sullivan und Josh Bogert spielen auch die Hauptrollen in, der am Samstag, den 27. Januar Premiere hat.Denise Boutee, Matt Cedeño, Brely Evans und Tamar Braxton sind inzu sehen, der am 3. Februar in die Kinos kommt. Er erzählt die Geschichte einer jungen Mutter, die sich auf die Suche nach der Wahrheit über ihr verschwundenes Neugeborenes macht und dabei mehr herausfindet, als sie sich je hätte vorstellen können. Den Abschluss bildet am Samstag, 10. Februar,mit Riele Downs und Kenya Moore in den Hauptrollen, die wahre Geschichte von Carleshas gewaltsamer Entführung und der Suche ihrer Mutter nach ihr.