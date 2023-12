HBO arbeitet an «House of the Dragon»-Part 3

US-Fernsehen

Nachdem die Produktion der zweiten Staffel weitgehend abgeschlossen ist, wird nun an der dritten und vierten Runde gearbeitet.

«Game of Thrones»-Autor George R. R. Martin hat am Mittwoch einen Blog-Eintrag veröffentlicht, in dem er über die Fortschritte des Spin-offs «House of the Dragon» berichtet. "Der Höhepunkt der Reise ... war die Vorschau, die mir [Showrunner] Ryan [Condal] auf die ersten beiden Episoden von «House of the Dragon», Staffel 2, gegeben hat (natürlich nur in groben Zügen)", schrieb Martin.Martin weiter: "Natürlich bin ich kaum objektiv, wenn ich über etwas spreche, das auf meiner eigenen Arbeit basiert... aber ich muss sagen, dass ich beide Episoden einfach großartig fand. (Und sie sind noch nicht einmal fertig.) Düster, wohlgemerkt. Sehr düster. Zum Weinen (ich habe nicht geweint, aber eine Freundin von mir). Kraftvoll, emotional, herzzerreißend. Genau das, was ich mag. (Was soll ich sagen? Ich bin mit Shakespeare aufgewachsen, und ich liebe die Tragödien und die historischen Stücke am meisten)".Der Autor hatte die Gelegenheit, "zwei Tage lang mit Condal und seinem Autorenteam in einem Raum eingeschlossen zu sein", um über die dritte und vierte Staffel von "House of the Dragon" zu sprechen. HBO hat die Serie noch nicht für eine dritte Staffel verlängert, aber Martin hat mit den Produzenten der Serie über den Inhalt der dritten und vierten Staffel gesprochen.