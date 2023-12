Podstars

Das Duo, bestehend aus zwei Freunden, kratzt schon an der Marke der 300. Folge.

Es gibt durchaus Podcasts, deren Name bereits neugierig macht. Ein typisches Beispiel dafür stellt der "eigentlich ganz gute Podcast" von Jay und Arya dar. Denn wenn man als Produzenten den eigenen Podcast als "eigentlich ganz gut" bezeichnet, weckt dies natürlich den Wunsch von potentiellen Userinnen und Usern, den Podcast von Jay und Arya doch selbst genau unter die berühmte Lupe zu nehmen, um sich ein eigenes Urteil zu verschaffen.Die beiden Urheber des Podcasts bezeichnen sich selbst als zwei Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihren witzig und abwechslungsreich gestalteten Podcast betreiben die beiden Freunde seit rund vier Jahren. Grenzenlose Vielfalt von Themen zeichnet den Podcast aus. Und diese Vielfalt genießen die Fans des Podcast Stand Dezember 2023 bereits seit 281 Folgen. Es darf also davon ausgegangen werden, dass nächstes Jahr entweder die 300er-, wenn nicht sogar die 400er- oder gar 500er-Marke geknackt werden könnte. Der Podcast der Freunde darf dem Genre Comedy zugeordnet werden. Wie die beiden Jay und Arya beschreiben, besprechen sie besonders Dinge, wenn diese "merkwürdig genug" sind. Deshalb sind Lacher garantiert, wenn die beiden Jungs neue Folgen präsentieren. Der Podcast bietet den Follwern eine hohe Bandbreite von Themen, als Schwerpunkte des Podcast sind jedoch besonders Themen aus Film und Musik enthalten.Der einfallsreiche Podcast der beiden jungen Männer gilt als bemerkenswert. Ob krasse TV-Werbung oder Storys von Instagram, das Bewerten von halloweenreifen Horrorfilmen oder auch Quiz-Shows wie «Wer wird Millionär?» - nichts entgeht den beiden Podcastern, die auch Fragen ihrer Follower thematisieren. Selbst Klassiker - ob denn nun zuerst das Huhn oder doch eher das Ei zuerst das Licht der Welt erblickten - sind Thema des lustigen Podcasts. Auch aktuelle Themen sind den beiden kreativen Jungs besonders wichtig. Sowohl die Jugendwörter des jeweiligen Jahres als Erfahrungen rund um den Einsatz der umstrittenen Software ChatGPT werden von Jay & und Arya genauestens bahandelt.Neben Film, Musik und den Auswüchsen, die die modernen Social Media charakterisieren, erörtern die Podcast-Folgen auch ganz spezielle Fragen. Wer also beispielsweise wissen möchte, ob denn auch Bäume miteinander reden, entdeckt eventuell verrückte Lösungen, wenn er den Podcast von Jay & Arya abonniert. Gut zu wissen: Zum "eigentlich ganz guten Podcast" haben die beiden Jungs selbstverständlich auch ein "eigentlich ganz gutes Podcast Archiv" erstellt. Der heißt: Sollte man nach den ersten Testfolgen nach Lust und Laune durch alte Folgen stöbern mögen, entdeckt durch das Archiv auch, was die beiden Podcast-Freunde vor zwei oder drei Jahren beschäftigte.