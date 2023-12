Sonny Loops  Beauty- und Unterhaltungsvideos sowie Daily Vlogs

YouTuber

Die YouTuberin lässt ihre Zuschauer an ihrem Leben teilhaben und bietet zahlreiche Einblicke in ihren Alltag.

Schon 2014 startete Sonja Dennig ihre Social-Media-Karriere, damals vor allem auf YouTube. Heute ist sie daneben wie so gut jeder Influencer natürlich auch auf Instagram aktiv. Viel Aufmerksamkeit erhielt sie anfangs vor allem durch ihren damaligen Freund MarcelScorpion, welcher ebenfalls als YouTuber bekannt ist. Als YouTube-Paar drehten die beiden nicht nur zahlreiche Videos zusammen, sondern brachten auch ein gemeinsames Buch heraus. Auch wenn Dennig nun ihren eigenen Weg geht, hat sie ihre Reichweite seit der Trennung nur weiter ausgebaut.Sonja Maria Dennig wurde am 28. Oktober 1995 in Berlin geboren. Im November 2014 eröffnete sie ihren YouTube-Kanal „Sonny Loops“ und startete damit ihre Online-Karriere. Bis heute hat sie über 1000 Videos auf dem Kanal veröffentlicht. Neben Einblicke in das private Leben drehen sich die Videos vor allem um Beauty. Von Anfang an waren Schminktipps oder Morgen- und Abendroutinen auf dem Kanal zu finden. Auch Fashion Hauls durften natürlich nicht fehlen, in welchen die Influencerin die Kleidungsstücke vorstellt, welche sie bei H&M, Primark & Co. gekauft hat. Auch Tipps zum Stylen der Haare lassen sich finden.Mit der Zeit mehrten sich auch Challenges und Videos mit anderen YouTubern. Ab 2016 war Denning in einer Beziehung mit Marcel Althaus, welcher sich auf YouTube einen Namen als „MarcelScorpion“ gemacht hat. So häuften sich auch die Videos, in welchen sie über ihre Beziehung sprach und natürlich tauchte auch Althaus immer häufiger in den Videos auf. Dieser musste sie schminken, sie beantworteten gemeinsame Fragen oder spielten „Wer würde eher…?“. In Vlogs nahm das Paar die Zuschauer mit in den Urlaub oder teilte ihre Kennenlerngeschichte. Auch als die beiden in Berlin in eine gemeinsame Wohnung zogen, erhielt die Community zahlreiche Einblicke.Das gefragteste Video auf dem Kanal misst heute 1,9 Millionen Aufrufe und Dennig stellt darin andere YouTuber nach. Gleich dahinter kommt mit 1,8 Millionen Klicks ein Video, in welchem sich das Paar die unangenehmsten Fragen stellen. In einem anderen beliebten Video ist ihre Mutter mit dabei und Dennig beichtet ihr ihre Jugendsünden. In einer gefragten Reihe mit dem Namen „Werbung vs. Realität“ bestellte sie Kleidung aus Online-Shops und verglich die angepriesen Bilder dann mit der Realität. Inzwischen hat der Kanal 706.000 Abonnenten und es erscheinen momentan fast täglich neue Videos. Anfang des Jahres hatten sich Dennig und Althaus getrennt und die Conent Creatorin war nach Köln gezogen. Inzwischen ist sie mit Jamie Birrell zusammen, welcher nun ebenfalls in zahlreichen Videos auftaucht. Weiterhin teilt die 28-Jährige zahlreiche Einblicke in ihr Leben und nimmt ihre Zuschauer in Vlogs zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt, an ihrem Geburtstag, in die Schweiz oder in den Wander-Urlaub nach Österreich mit. Weitere Einblicke sind zudem auf Instagram zu sehen.Zusätzlich war Dennig im September 2016 auch im Lifestylemagazin «taff» zu sehen. Ein Jahr später nahm sie mit anderen YouTubern an der zweiten Staffel von «Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft» teil. 2018 erschien auf funk die Webserie «Hit und Run», in welcher die Influencerin als Alina auftrat. Ab April 2019 moderierte sie außerdem für funk das Promi-News-Format «Vibes, Hugs and Hypes» gemeinsam mit den YouTubern Simon Will und Jessabelle Kiko. Als sie noch mit Marcel Althaus in einer Beziehung war veröffentlichten die beiden bei Ullstein das Buch „Love Hard! Warum eine glückliche Beziehung kein Zufall ist“ und teilten darin ihre Beziehungstipps sowie Einblicke in die eigene Beziehung. Bei Néonail brachte Dennig zudem ihre eigene Nagellack-Kollektion heraus. In ihrem Online-Shop ist zudem Merch der YouTuberin erhältlich und auch ein eigenes Parfum hat sie bereits herausgebracht.