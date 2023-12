Neue «Girls5eva»-Folgen kommen im März

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat die Serie gerettet, weil Peacock nicht weitermachen wollte.

Netflix kündigte die Rückkehr der von der Kritik gefeierten Musical-Comedy-Seriean, die am Donnerstag, den 14. März, mit allen Episoden Premiere feiert. Dazu gehört auch die mit Spannung erwartete neue, sechsteilige Staffel 3 der Serie, die neben den bereits veröffentlichten Staffeln 1 und 2 exklusiv auf Netflix zu sehen sein wird.«Girls5eva» ist eine Serie von Meredith Scardino («Unbreakable Kimmy Schmidt»), der Schöpferin und ausführenden Produzentin der Serie, mit Sara Bareilles («Waitress: The Musical»), Renée Elise Goldsberry («Hamilton»), Paula Pell («A.P. Bio») und Busy Philipps («Freaks and Geeks») in den Hauptrollen, und handelt von einer One-Hit-Wonder-Girlgroup aus den späten 90ern, deren Mitglieder sich wieder zusammenfinden, um ihren Popstar-Träumen noch eine Chance zu geben. Sie mögen erwachsene Frauen sein, die Ehepartner, Kinder, Jobs, alternde Eltern und Schulden unter einen Hut bringen müssen, aber können sie nicht auch Girls5eva sein?Neben Scardino sind Tina Fey (Little Stranger, Inc.), Robert Carlock (Bevel Gears), David Miner (3Arts Entertainment), Eric Gurian (Little Stranger, Inc.) und Jeff Richmond als ausführende Produzenten mit dabei. Girls5eva wird für Netflix von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, produziert.