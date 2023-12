FOX bestellt «Murder in a Small Town»

US-Fernsehen

Die neue Serie, die im kommenden Herbst starten soll, basiert auf den „Karl Alberg“-Büchern.

FOX setzt seine Strategie fort, Premium-Inhalte zu identifizieren, indem es mit internationalen Studios an der Entwicklung neuer und innovativer Geschäftsmodelle arbeitet. Für die Saison 2024-25 hat FOX das psychologische Krimidramabei Executive Producer/Hauptautor Ian Weir («Arctic Air», «Edgemont») und Sepia Films in Zusammenarbeit mit FOX Entertainment und Jeff Wachtel's Future Shack Entertainment in Auftrag gegeben.Basierend auf der mit dem Edgar Award ausgezeichneten, neun Bücher umfassenden "Karl Alberg"-Reihe des renommierten Autors L.R. Wright und mit Rossif Sutherland («Reign», «The Handmaid's Tale») und Kristin Kreuk («Smallville», «Beauty & the Beast») in den Hauptrollen wird «Murder in a Small Town» in British Columbia produziert, wobei Milan Cheylov («24», «The Cleaning Lady») als ausführender Produzent fungiert und bei mehreren Episoden des Programms Regie führt. FOX hat alle US-Rechte an «Murder in a Small Town» erworben, das von Nick Orchard (Soapbox Productions), Morris Ruskin und Sharon Wisnia (Mojo Global Arts) und Jon Cotton produziert wird.«Murder in a Small Town» handelt von Karl Alberg (Sutherland), der in ein ruhiges Küstenstädtchen zieht, um seine von der Polizeiarbeit in der Großstadt geschundene Psyche zu beruhigen. Aber dieses sanfte Paradies hat mehr als nur seinen Anteil an Geheimnissen, und Karl muss all seine Fähigkeiten, die ihn zu einem Weltklasse-Detektiv gemacht haben, aufbieten, um die Morde aufzuklären, die selbst in dieser scheinbar idyllischen Umgebung immer wieder an seinen Strand gespült werden. Kreuk spielt die Hauptrolle der Cassandra, einer örtlichen Bibliothekarin, die zu Albergs Muse, Gegenspielerin und romantischem Interesse wird."Ian hat eine meisterhafte Arbeit geleistet, um L.R. Wrights bahnbrechenden Detektiv Karl Alberg zum Leben zu erwecken und sein perfektes Alter Ego, Rossif Sutherland, für die Hauptrolle an der Seite von Kristin Kreuk zu finden", sagte Michael Thorn, President, Scripted Programming, von FOX Entertainment. "«Murder in a Small Town» ist ein Beispiel für unsere kontinuierliche Strategie, auf intelligente und effektive Weise mit bewährten kreativen Partnern, die wir in Ian, Milan, Sepia Films und Future Shack gefunden haben, wirkungsvolle globale Inhalte zu identifizieren und in Auftrag zu geben."