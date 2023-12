Stanley Tucci heuert bei National Geographic an

US-Fernsehen

Die neue zehnteilige Dokumentationsserie spielt in Italien.

National Geographic gab die Veröffentlichung von(Arbeitstitel) bekannt. Die neue 10-teilige Doku-Serie folgt dem Emmy- und Golden Globe-gekrönten Schauspieler durch das Land, während er die verschiedenen Geschmacksrichtungen der einzelnen Regionen aufdeckt und die reiche Vielseitigkeit Italiens durch die Menschen, die er auf seiner Reise trifft, entdeckt. Die Serie wird von den BBC Studios, Specialist Factual Productions, zusammen mit Tuccis Salt Productions produziert. Die Produktion wird im Januar 2024 beginnen.Jede Region Italiens verkündet stolz ihre Individualität, aber was das Land verbindet, ist die Leidenschaft, die alle Italiener für gutes Essen hegen. Tucci führt die Zuschauer dazu, das wahre Italien - mit all seiner Komplexität - durch seine Küche zu entdecken. In 10 Episoden wird er 10 Regionen bereisen, darunter Sizilien, Trentino-Südtirol, Venetien, Marken und Latium. Auf seiner Reise in jeden Winkel des Landes sucht Tucci nach dem Wesen der jeweiligen Region und ihrer Menschen, und zwar über das Essen, das sie essen.In jeder Folge begibt sich Tucci abseits der ausgetretenen Pfade, um faszinierende Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu treffen, die von ihren Geschichten und den außergewöhnlichen Gerichten erzählen, die das italienische Essen zur beliebtesten Küche der Welt machen. "Bei National Geographic dreht sich alles um Abenteuer und Entdeckungen, und ich fühle mich geehrt, die Zuschauer wieder einmal durch die Brille des Essens auf eine Reise nach Italien mitzunehmen", so Tucci. "In den vielen verschiedenen Regionen Italiens gibt es immer etwas Neues zu entdecken, und ich freue mich sehr darauf, diesen Prozess in Zusammenarbeit mit den BBC Studios zu beginnen.“