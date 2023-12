SundanceTV enthüllt Episoden von «Off Script»

US-Fernsehen

Das neue Programm, in dem sich die Branche mit sich selbst beschäftigt, feiert am Silvesterabend Premiere.

SundanceTV kündigte an, dassam Sonntag, dem 31. Dezember, Premiere feiern und bis Sonntag, dem 14. Januar, Episoden über die bevorstehende Preisverleihungssaison ausstrahlen wird. Die komplette Staffel wird am Montag, den 4. März, in der Woche der Academy Awards auf AMC+ und Sundance Now zu sehen sein.Moderiert von der Emmy-nominierten Schauspielerin und Komikerin Yvonne Orji («Insecure»), wird in jeder Folge von «Off Script With The Hollywood Reporter» ein dynamisches Team von Schauspielerinnen, Schauspielern, Regisseuren, Songwritern und Produzenten die drängenden Fragen, kreativen Methoden und Geschichten hinter den Kulissen der Branche diskutieren. Die Gespräche, die von Rebecca Keegan, Scott Feinberg, Mesfin Fekadu und Mia Galuppo von The Hollywood Reporter (THR) moderiert werden, wurden vor Ort im Georgian Room des Georgian Hotel, dem kultigen Hollywood-Treffpunkt in Santa Monica, aufgezeichnet.31.12.2023: Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Cynthia Erivo, Jon Batiste und Julia Michaels.31.12.2023: Margot Robbie, Emma Stone, Lily Gladstone, Annette Bening, Carey Mulligan und Greta Lee.07.01.2024: Bradley Cooper, Greta Gerwig, Ava DuVernay, Blitz Bazawule, Michael Mann und Todd Haynes.07.01.2024 Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Jeffrey Wright, Colman Domingo, Paul Giamatti und Andrew Scott.14.01.2024 Natalie Portman, George C. Wolfe, Christine Vachon, Scott Sanders, Ed Guiney und Tom Ackerly.