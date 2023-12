Tom Buhrow hört Ende 2024 als WDR-Intendant auf

Köpfe

Der ehemalige «Tagesthemen»-Moderator bekleidet das Amt seit Juli 2013 und wäre eigentlich noch bis Ende 2025 im Amt.

Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Tom Buhrow, wird Ende 2024 sein Amt abgeben und nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stehen. Dies teilte er dem Rundfunkrat des WDR in seiner heutigen Sitzung mit. Buhrow trat im Juli 2023 die Stelle als Vorsitzender der größten ARD-Anstalt an, seine aktuelle Amtszeit läuft noch bis Ende 2025. Da ab 2025 allerdings eine neue Beitragsperiode beginnt – aktuell wird über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags diskutiert –, hat sich Buhrow für ein vorzeitiges Ende zum 31. Dezember 2024 entschieden, um „einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen“, wie der WDR mitteilte. Buhrow zählt mit rund 410.000 Euro Jahresgehalt in 2022 zu den Topverdienern innerhalb der ARD.„Der WDR ist für die Zukunft bestens aufgestellt. Die Reformen laufen auf Hochtouren, der WDR und seine engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von einer Top-Geschäftsleitung geführt: Die fünf Direktorinnen und der Direktor ziehen mit Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein und Herzblut an einem Strang. Genau das werde auch ich weiterhin tun, bis zu meinem letzten Tag als Intendant des WDR“, betont Tom Buhrow.Rolf Zurbrüggen, Vorsitzende des Rundfunkrat, kommentiert Buhrows Ankündigung folgendermaßen: „Der WDR und der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben Tom Buhrow viel zu verdanken. Er hat seit Beginn seiner Amtszeit 2013 den WDR von Grund auf reformiert und in der ARD entscheidende Impulse für maßgebliche Erneuerungen gesetzt. Nicht zuletzt ist auch die Arbeit des Zukunftsrats ganz wesentlich auf seine Initiative zurückzuführen. Die Entscheidung des amtierenden Intendanten, mit viel zeitlichem Vorlauf die Leitung des WDR zu übergeben, zeugt von einem hohen Verantwortungsgefühl und Fürsorge für seinen Sender.“ Wer auf Buhrow folgen wird, entscheidet der WDR-Rundfunkrat, der nun ein entsprechendes Verfahren einleitet.