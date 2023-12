Leo stellt Dr. Sarah König zur Rede

Soap-Check

In «Die Landarztpraxis» wird es emotional: Fabian sucht Zugang zu seiner Leo, die mit ihrer Mutter nichts mehr zu tun haben möchte.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Di – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Di – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Mo versucht verbissen einen Kredit zu bekommen. Für Jördis kommt es überhaupt nicht in Frage, ihn jetzt auch noch zusätzlich mit ihrem Seitensprung zu belasten. Doch als Mo sie bittet, sich in der Klinik um eine Festanstellung zu bemühen, gerät Jördis unter Druck. Kann sie in Klaas’ unmittelbarer Nähe arbeiten? Gunter bereiten die Streitigkeiten zwischen Carla und Julius Sorgen. Er lädt Julius zu einem Essen ein und Merle bittet Carla kurzerhand dazu. Der Abend droht in einer Katastrophe zu enden.Trotz sofortiger Gegenmaßnahmen schadet der Skandal dem Hotel massiv. Alexandra will in die Offensive gehen und ein Interview geben. Christoph hat Bedenken, ob sie schon bereit ist, vor eine Kamera zu treten, aber Alexandra setzt sich durch – mit fatalen Folgen. Christoph kommt auf die Idee, über die Metadaten des Skandal-Videos mehr über den anonymen Hinweisgeber herauszufinden. Er bittet den technikaffinen Theo um Hilfe. Wird es Theo gelingen, etwas zu entschlüsseln?Theresa und Annalena sind alarmiert, als sie erfahren, dass Betrugsdelikte im Internet immer weiter zunehmen. Wird Gregor auf ihren Test hereinfallen?Nach dem überraschenden Auftauchen von Henry schwankt Nadine zwischen Hoffen und Bangen. Kann sie ihm vertrauen? Die Hirschbergers und Ringo und Easy wollen unbedingt die Frage klären, welches Paar sich besser kennt. Das Hotel bringt Cecilia an ihre Belastungsgrenze. Kann Ute ihr dabei helfen, die richtige Richtung zu finden?Isabelle möchte Jenny mit allen Mitteln helfen. Justus hofft daraufhin, das fehlende Puzzleteil für seinen Plan gefunden zu haben. Kilian handelt aus Selbstschutz. Es fällt ihm von Tag zu Tag schwerer, seine Gefühle zu leugnen.Jessica und Philip versichern sich, dass Silvester ein Ausrutscher war. Laura denkt, dass Emily ihr Angebot nur aus einer Champagnerlaune heraus gemacht hat. Doch sie steht zu ihrem Wort. Sie glaubt an Lauras Vision, bis Paul Zweifel sät.Über Sarah bricht alles zusammen, als sie nun auch von Leo aufgebracht zur Rede gestellt wird und ihre Lebenslüge sich - dank Alexandra - wie ein Lauffeuer im Dorf verbreitet. Sarah stellt sich der Ablehnung, während Fabian Zugang zu Leo sucht. Die ist mit der Situation völlig überfordert, vor allem als Alexandra behauptet, dass Sarahs Verhalten der Auslöser ihrer Fehlgeburt war und Leo so um ein Geschwisterchen gebracht wurde. Leo sagt sich konsequent von ihrer Mutter los.Noah ist voller Sorge, weil Luise nach der Silvesterparty bei einer Freundin immer noch nicht nach Hause gekommen ist. Als sie dann doch endlich auftaucht, ist Noah zunächst erleichtert. Doch schon bald ärgert sie sich, weil Luise überhaupt kein Verständnis dafür zeigt, dass er sich Sorgen gemacht hat. Noah versucht aber dennoch, sich zusammenzureißen und herauszufinden, warum Luise sich so verhält. Als er dann erfährt, dass Luise auf der Feier randaliert hat und jetzt den Schaden ersetzen muss, ist das Maß allerdings voll. Noah rastet aus.Der Umzug in die Platte steht an und Milla setzt all ihre Energie daran, Mike und Amelie davon zu überzeugen, dass sie in ihrem neuen Zuhause glücklich sein können – solange sie nur zusammen sind. Doch trotz ihrer Bemühungen, Optimismus zu verbreiten, stoßen ihre Worte auf taube Ohren. Keiner scheint ihre Anstrengungen zu würdigen, was Milla zutiefst trifft. Am Ende des Tages steht sie kraftlos und allein da und muss sich der bitteren Wahrheit stellen: Sie selbst ist alles andere als begeistert von diesem neuen Kapitel in ihrem Leben.