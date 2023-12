«Blue 52» mit Neha Dhupia besetzt

Kino-News

Die amerikanisch-ägyptische Produktion ist unter Dach und Fach.

Neha Dhupia («A Thursday») und Adil Hussain («Life of Pi») wurden für die Hauptrollen in dem kommenden Dramades ägyptischen Regisseurs Ali El Arabi besetzt, das von der Reise eines jungen indischen Fußballfans als Wanderarbeiter zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar handelt.Ashish leidet in El Arabis Blue 52" unter der isolierenden Kontrolle seines Vaters auf einer abgelegenen Insel im indischen Kochi, doch mit der Unterstützung seiner Mutter und den Lehren und der Inspiration seines verstorbenen Bruders bricht er aus. Er begibt sich auf eine Reise, um sein Idol Messi bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar zu treffen, was ihn dazu bringt, sich zum ersten Mal der Welt zu stellen.Die beiden Darsteller, Dhupia und Hussain, spielen Ashishs Mutter und Vater, die auf einer Insel im indischen Bundesstaat Kerala leben, wo Ashish (Yadav Shashidhar) ein behütetes Leben führt. Der Ägypter Mahmoud Basher, der bereits mit El Arabi an «Captains of Zaatari» gearbeitet hat, ist der Kameramann des Films. "Mein Ziel ist es, die Arbeiter nicht nur als Menschen im Schatten zu zeigen, sondern als Menschen mit Träumen, Ängsten und Hoffnungen, die es verdienen, anerkannt und gesehen zu werden", sagte El Arabi in einem Statement. "Es ist auch faszinierend, dass all dies vor dem Hintergrund der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft geschieht, wo unsere Geschichte mit Ashish die realen Ereignisse kreuzt, als er Zeuge wird, wie Messi die Trophäe in die Höhe reckt, und Ashish, unser Schauspieler, Teil des offiziellen FIFA-Musikvideos wird".