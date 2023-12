Telepool veräußert «Davos 1917»

International

Fernsehsender aus Italien, Ungarn und ORF interessieren sich für die deutsch-schweizerische Produktion.

Der führende europäische Verleih Global Screen, eine Marke von TELEPOOL, gibt den Vorverkauf für das Prestige-Spionagedramabekannt. Global Screen hat sich den Vorverkauf für diesen großartigen Thriller bei Mediaset (Italien), MTV (Ungarn) und ORF (Österreich) gesichert. Die sechsteilige Serie wird am 20. Dezember auf Das Erste ausgestrahlt.Inspiriert von wahren Begebenheiten aus der Anfangszeit der europäischen Geheimdienste, ist Davos 1917 mit Dominique Devenport («Sisi»), David Kross («Der Vorleser»), Jeanette Hain («Never Look Away»), Max Herbrechter («Rauhnächte»), Sunnyi Melles («Triangle of Sadness») und Stipe Erceg («Vienna Blood») hochkarätig besetzt.1917 - der Erste Weltkrieg wütet in Europa. Die Schweiz erscheint dagegen wie eine Oase des Friedens. Doch hinter den Kulissen der neutralen Schweiz lauern die Geheimagenten der Weltmächte in Davos, wo eine junge Frau auf der Suche nach Selbstbestimmung ist und alles daran setzt, ihre Tochter zurückzugewinnen, die ihr bei der Geburt weggenommen wurde.Der in Deutsch und Schweizerdeutsch mit englischen Untertiteln gedrehte und in Französisch und Italienisch synchronisierte Film «Davos 1917» ist eine Produktion von Contrast Film (Ivan Madeo, Stefan Eichberger, Urs Frey), Letterbox Filmproduktion (Lisa Arndt, Andreas Knoblauch), Amalia Film, SRF und ARD Degeto.Brianne Bonney, Head of TV Sales, kommentiert: "Wir freuen uns, diese bedeutenden Vorverkäufe vor dem offiziellen Start von «Davos 1917» bekannt zu geben. Die Serie ist ein wunderbar aufwändiges und fesselndes Drama, das sich um eine starke und mutige Heldin dreht, die in eine Welt verstrickt ist, die von Zweideutigkeiten und Machtspielen beherrscht wird. Wir freuen uns, den Sendern und Zuschauern auf der ganzen Welt ein so inspirierendes Drama anbieten zu können."