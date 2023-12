Formel 1, 2. Bundesliga, Premier League: Sky und RTL arbeiten zusammen

TV-News

RTL Deutschland und Sky Deutschland haben eine umfassende Partnerschaft geschlossen, die zunächst auf zwei Jahre ausgelegt ist und zahlreiche Sportrechte umfasst.

Dass die Beziehungen zwischen RTL Deutschland und Sky Deutschland durchaus vorhanden sind, belegte die bis zum vergangenen Jahr während Kooperation bei der Übertragung der Formel 1, die RTL vier Saison-Rennen sicherte. In diesem Jahr verzichtete der Kölner Free-TV-Sender allerdings auf eine Sublizenz. Das wird sich in den kommenden beiden Jahren aber ändern, denn die der Free-TV-Sender und die Pay-TV-Station haben eine umfassende Content-Partnerschaft geschlossen, die neben der Formel 1 zahlreiche weitere Sportrechte umfasst. Die beiden Unternehmen sprechen von einer „innovativen und im deutschen TV-Markt bisher einzigartigen Zusammenarbeit“.Die im ersten Schritt auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft sieht unter anderem vor, dass RTL sieben Formel-1-Rennen pro Saison live im Free-TV überträgt. Auf allen RTL-Plattformen wird es alle Qualifikationsrennen und das erste Rennen der Saison zu sehen geben. Außerdem sichert sich RTL Übertragungsrechte der englischen Fußball-Liga, Premier League, von der wöchentlich ein Spiel beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt wird. Außerdem zeigt RTL im Free-TV drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison.Sky geht aus der Kooperation mit den Übertragungsrechten an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche hervor. Somit kehrt Sky auf die europäische Fußball-Bühne zurück, nachdem man vor einigen Jahren die Champions-League-Rechte abgegeben hatte. Zudem umfasst die Partnerschaft ausgesuchte Highlight-Rechte, Sky Fiction-Blockbuster, wie «Der Pass» oder «Das Boot» bei RTL+ sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionen und Redaktionen der beiden Unternehmen. Live-Sport und Content sollen laut der Mitteilung der beiden Unternehmen erst der Anfang einer umfangreicher angelegten Partnerschaft zwischen RTL Deutschland und Sky Deutschland sein – „mit dem Ziel, künftig noch mehr Content gemeinsam zu nutzen“.„RTL Deutschland ist die Heimat für fantastischen Live-Sport und magische Sport-Momente im Free-TV und Streaming. Als Free-TV Marktführer in Deutschland möchten wir unseren Zuschauern die besten Inhalte anbieten – sowohl auf RTL als auch bei unserem Streamingangebot RTL+. Die neue Content-Partnerschaft mit Sky ist der nächste große Schritt in Richtung unseres Versprechens ‚All Inclusive Entertainment‘, da es unser Fiction- sowie unser Sportangebot rund um Fußball, American Football und Motorsport perfekt ergänzt. Gleichzeitig verschaffen wir den höchst attraktiven Sky-Sportrechten eine maximale Reichweite auch im Free-TV und im Streaming, produziert von großartigen Teams auf beiden Seiten“, erklärt Stephan Schmitter, Chief Content Officer und demnächst CEO von RTL Deutschland.Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, fügt an: „Mit seinem erstklassigen Programmangebot ist Sky Sport bei allen Sportfans als führender Pay-TV-Anbieter von Live-Sport bekannt. Die innovative Partnerschaft mit RTL ermöglicht es uns jetzt, noch mehr Zuschauern einige der spannenden Sporterlebnisse zu zeigen, die das brillante Team bei Sky Sport für sie bereithält. Sie bekommen damit einen Einblick in das komplette Angebot eines Abonnements. Die Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich im Laufe der Zeit. Unsere Aufgabe ist es, diese Entwicklungen vorwegzunehmen und Lösungen anzubieten, die ihnen das Leben erleichtern. Die Partnerschaft unterstreicht das, weshalb wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL freuen.“