3,09 Millionen singen beim «großen Adventsfestsingen» mit

Quotennews

Das Erste lieferte einen soliden Abend ab. Beim jüngeren Publikum war die Silbereisen-Show genauso beliebt wie im Vorjahr.

Florian Silbereisen hat am Abend zum großen Adventsfestsingen 2023 geladen und dem Ruf sind unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Vicky Leandros, Semino Rossi und DJ Ötzi gefolgt. Vor den heimischen Empfangsgeräten verfolgten 3,09 Millionen Menschen, was zu einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,6 Prozent führte. Die dreistündige Show zum Mitsingen kam auf 0,32 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und 6,6 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe.Damit lief es nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr, als 3,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren einschalteten. Vor zwölf Monaten wurden ebenfalls 0,32 Millionen Jüngere gemessen, was damals einen Marktanteil von mäßigen 5,5 Prozent brachte. Der Gesamtmarktanteile wurden damals auf 13,7 Prozent bei allen beziffert. Zurück zum gestrigen Abend: Um 23:15 Uhr informierte Ingo Zamperoni noch 1,65 Millionen Zuschauer über die Nachrichten des Tages. Dieverbuchten Marktanteile von 12,6 respektive 7,5 Prozent. Bis 0:35 Uhr dauerte diezum Thema „Trans*Teens: Im Sturm der US-Politik“. Ab 23:50 Uhr sahen noch 0,63 Millionen zu. Der Film von Kerstin Klein, Anna Leier und Matthias Sdun brachte es auf einen Marktanteil von schwachen 7,5 Prozent. Die Reichweite bei den Jüngeren sank von 0,21 auf 0,11 Millionen, sodass der Marktanteil auf 6,2 Prozent rutschte.Um 18:50 Uhr stand die letzte-Folge des Jahres auf dem Programm. Die 498. Episode erreichte 2,68 Millionen Zuschauer, was gemessen am Vorlauf vonmit 3,37 Millionen eher eine Enttäuschung ist. Der Marktanteil sank von 19,1 auf 12,7 Prozent. Beim jungen Publikum verfing die Regiearbeit von Torsten Wacker etwas besser. Während der Quizshow wurden 0,26 Millionen Jüngere gemessen, in der 19-Uhr-Stunde sanken die Reichweite auf 0,22 Millionen. Der Marktanteil fiel allerdings von guten 9,0 auf ausbaufähige 6,1 Prozent.