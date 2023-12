VOX-Weihnachtsfilm läuft nicht heiß

Quotennews

Auch am gestrigen Montag setzte der Fernsehsender VOX auf weihnachtliches Programm, nachdem in der Vorwoche das „Endlich Weihnachten“-Special von «Die Höhle der Löwen» stark performt hatte. Diesmal sendete man die Liebeskomödie, der deutlich mehr zu kämpfen hatte als die Gründershow.Für den zweieinhalb-stündigen Film reichte es nur zu einer Reichweite von 0,66 Millionen Zuschauern, die einen schwachen Marktanteil von 2,5 Prozent mitbrachten. Auch in der Zielgruppe bewegte sich der Sender mit der roten Kugel unter dem eigenen Schnitt. Mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen musste man sich mit 5,0 Prozent begnügen. Vor acht Tagen lagen die Werte mehr als doppelt so hoch.In diese Regionen schwang sich im Gegenprogramm auch wiederauf. Die RTL-Sendung wollten diesmal 3,51 Millionen Zuschauer nicht verpassen. Der Marktanteil der Dating-Show lag bei formidablen 12,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe war das Halbfinale der Staffel sehr erfolgreich und generierte mit 0,77 Millionen Umworbenen 14,1 Prozent. Obwohl RTL mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein kann, lief es in den vergangenen beiden Wochen besser. Die Reichweite lag stets bei mehr als 3,61 Millionen Zuschauern.