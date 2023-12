Neue Folgen von «First Dates» angekündigt

England

Die neuen Geschichten werden in Bath gedreht.

Nach 10 Jahren Partnervermittlung auf dem Bildschirm kehrtmit seiner bisher größten Serie zurück. Oberkellner Fred Sirieix und sein Team von Kuppler- und Kupplerinnen beobachten, wie die Funken zwischen einer neuen Reihe von Blind Dates in einem brandneuen Restaurant fliegen. Die Stadt Bath ist der romantische Hotspot im Herzen der BAFTA-gekrönten Dating-Serie, zusammen mit neuen Restaurant-Mitarbeitern und einigen der unvergesslichsten Dating-Momente, die die Show je zu bieten hatte, und verspricht mehr Matches und Feuerwerk als je zuvor.In der neuen Staffel werden noch mehr Singles unter der Leitung von Fred Sirieix, Barkeeper Merlin Griffiths und Kellnerin Cici Coleman auf der Suche nach der Liebe sein. Dazu gesellen sich Francesca Martu vom «First Dates Hotel» und einige neue Gesichter im «First Dates»-Restaurant: Kofi Yeboah-Mensah, Aoife Smyth und Jamie McCleave. Bath, das kürzlich zur romantischsten Stadt Großbritanniens gewählt wurde und bei Umfragen als schönste Stadt Großbritanniens ganz oben steht, ist berühmt für seine charmante historische Architektur, die historischen römischen Bäder und die Verbindung zur berühmten Autorin Jane Austen.«First Dates», das zuvor in Restaurants in London und Manchester gedreht wurde, hat sich seit seiner Erstausstrahlung im Jahr 2013 zu einer der beliebtesten und meistgesehenen Serien Großbritanniens entwickelt. Die Sendung hat eine Reihe von Auszeichnungen und Nominierungen erhalten und wurde in über 20 Ländern auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Maître d' Fred Sirieix und sein Team haben in dieser Zeit Hunderte von Paaren zusammengebracht, was zu einer Vielzahl von Verlobungen, Eheschließungen und sogar einem Baby geführt hat. Die Show ist so beliebt, dass 2017 ein Ableger, «First Dates Hotel», ins Leben gerufen wurde, bei dem die Paare in luxuriöse Hotels in Frankreich und Italien reisen, in der Hoffnung, ihren Seelenverwandten zu finden.