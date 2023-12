Sky zeigt neue «Diese Ochsenknecht»-Folgen im Februar

TV-News

In acht neuen Folgen erzählen Natascha, Wilson Gonzalez und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino und Großmutter Bärbel Ochsenknecht aus ihrem Leben.

Seit knapp einem halben Jahr hat Sky seinem Fiction-Geschäft den Stecker gezogen, zuletzt verschwanden zahlreiche Eigenproduktionen aus dem eigenen On-Demand-Angebot (Quotenmeter berichtete). Dem Sparkurs zum Trotz wird der Bezahlsender an einer Programmfarbe weiter festhalten: Reality-TV. Vor einem Monat startete der-Ableger «Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino» und auch die Mutterserie wird in wenigen Wochen fortgesetzt.Die dritte «Diese Ochsenknechts»-Staffel erscheint am 12. Februar, immer montags um 20:15 Uhr zeigt Sky One eine Folge der achtteiligen Runde. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Staffel auch auf Sky Q und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar. Im Mittelpunkt stehen erneut Mutter Natascha, die Kinder Wilson Gonzalez und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino und Großmutter Bärbel. Jimi Blue Ochsenknecht ist diesmal nicht mit von der Partie. Die Versöhnung zwischen Jimi und dem Rest der Familie steht noch immer aus und sorgt weiter für Gesprächstoff. Doch obwohl die Fronten innerhalb der Familie verhärtet sind, halten Cheyenne und Natascha Kontakt zu Yeliz. Denn Jimis Tochter Snow gehört aus ihrer Sicht zur Familie und Natascha besucht ihre Enkelin in Hannover.Derweil erwarten Cheyenne und Nino Baby Nummer zwei. Bei der Geburt treten jedoch unerwartet ernste Komplikationen auf. Nach den Strapazen – Cheyenne und Nino starten gleichzeitig zur Geburt die Bauarbeiten für den neuen Tierwohlstall – fliegt die gesamte Familie inklusive Schwiegermutter Petra und Großmutter Bärbel auf die Urlaubsinsel Ibiza.«Diese Ochsenknechts» ist eine Produktion von B28, als Produzent fungiert Manuel Menges, Formatentwickler ist Bernd Schumacher. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.