«The Second Best Hospital in the Galaxy» startet im Februar

Bereits eine zweite Staffel der animierten Comedy ist angekündigt.

It’s intergalactic surgery. What could go wrong? Here’s a first look at The Second Best Hospital in the Galaxy, premiering February 23. pic.twitter.com/ETO2CUbKQv — Prime Video (@PrimeVideo) December 18, 2023

Prime Video gab das Erstausstrahlungsdatum bekannt und enthüllte das Serien-Schlüsselbild von(zuvor als «The Hospital» angekündigt). Alle acht Episoden der animierten Sci-Fi-Comedy für Erwachsene von Emmy-Award-Gewinner Cirocco Dunlap und Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens und Natasha Lyonne's Animal Pictures werden am 23. Februar 2024 Premiere haben. Die von Amazon MGM Studios produzierte und von Titmouse Studios animierte Serie, die für zwei Staffeln vorgesehen ist, wird exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt.Die für den Academy Award nominierte Stephanie Hsu («Everything Everywhere All at Once») ist neben den bereits angekündigten Darstellern Maya Rudolph, Natasha Lyonne, Keke Palmer, Kieran Culkin und Sam Smith in der Hauptrolle der Dr. Sleech zu sehen. Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxis folgt Dr. Sleech und Dr. Klak - Außerirdische, beste Freunde und intergalaktisch renommierte Chirurgen - bei ihrem Kampf gegen angstfressende Parasiten, illegale Zeitschleifen und Geschlechtskrankheiten im Weltraum. In der ersten Staffel übernehmen die Ärzte Sleech und Klak einen höchst gefährlichen und potenziell bahnbrechenden Fall und setzen dabei die Existenz selbst aufs Spiel. In Anbetracht ihres trostlosen Privatlebens wäre das Vergessen vielleicht eine Verbesserung.Cirocco Dunlap fungiert auch als Showrunner, Autor und ausführender Produzent zusammen mit den EPs Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens und Natasha Lyonne für Animal Pictures. Shauna McGarry. Shannon Prynoski, Chris Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina von Titmouse sind die ausführenden Produzenten. Die Künstlerin und Animatorin Robin Eisenberg wird mitproduzieren und als Produktionsdesignerin fungieren.