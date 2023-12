Romance TV und Heimatkanal bleiben Sky erhalten

TV-News

Der Pay-TV-Sender hat den Vertrag mit Mainstream Media in Deutschland und Österreich verlängert, sodass die beiden Sender in den kommenden Jahren verfügbar bleiben.

Auch nach 24 Jahren bleibt die Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und der Mainstream Media AG erhalten. Die beiden Unternehmen haben den Vertrag um mehrere Jahre verlängert, wie man am Montag bekannt gab. Dieser sieht die lineare und On-Demand-Verbreitung der beiden Sender Romance TV und Heimatkanal und über Sky in Deutschland und Österreich vor. Im Zuge der Contentpartnerschaft bauen die Häuser auch ihre Vermarktungskooperation weiter aus. Künftig vermarktet Sky Media auch die FAST-Channels der beiden genannten Sender. Dazu gehören die Marken „Starke Frauen“, „Filmgold“ und „World of Free Sports“.„Die Sendermarken Romance TV und Heimatkanal sind wichtige Bestandteile unseres werthaltigen Entertainment-Programms, das bestätigen unsere Zuschauer tagtäglich, wenn sie die beiden Sender einschalten. Deshalb freue ich mich, dass wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Mainstream Media fortsetzen und in der Vermarktung sogar ausbauen“, erklärt Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland.Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Kooperation mit Sky. Die Zusammenarbeit und das enge Miteinander existiert nun schon seit 24 Jahren. Dies spricht für gegenseitiges Vertrauen, das in den aktuell sehr bewegten Zeiten im Mediengeschäft keine Selbstverständlichkeit ist. Von dieser Kontinuität profitieren auch unsere Zuschauer:innen, die unsere Programme über Sky linear und digital empfangen. Ich denke, die neue Vereinbarung ist für die vielen Fans von Romance TV und des Heimatkanals auch ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk."Ralf Hape, Geschäftsführer Sky Media, fügt an: „Mit den Partnersendern von Mainstream Media haben wir nutzungsstarke 'Feelgood' Umfelder in unserem Vermarkungs-Portfolio. Deshalb freue ich mich, dass wir mit den FAST Channels unsere langjährige Zusammenarbeit weiter ausbauen und zugleich unser digitales Mandantengeschäft stärken. Damit setzen wir ein wichtiges positives Signal im Werbemarkt.“