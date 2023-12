ZDF produziert Dokuserie über die Wagner-Brüder

TV-News

Moritz und Franz Wagner waren maßgeblich für den Erfolg der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM in diesem Spätsommer beteiligt. Das ZDF begleitet sie nun in der NBA.

Die beiden Brüder Moritz und Franz Wagner sind endgültig auf der großen Basketball-Bühne angekommen. Sie wurden nicht nur im vergangenen September mit der deutschen Nationalmannschaft Basketball-Weltmeister und hatten großen Anteil daran, sondern zählen in ihrem NBA-Team Orlando Magic zu den Schlüsselspielern. Doch die nächste Herausforderung wartet schon. In Paris wollen die beiden mit dem DBB-Team nach Olympischem Gold greifen. Bis zum Sommer 2024 begleitet nun das ZDF die beiden Brüder für eine vierteilige Doku-Serie.Die Reihe erzählt von den Anfängen ihrer Karriere in Berlin, über die ersten Schritte in der NBA, auf dem Weg zum WM-Titel für Deutschland und durch die aktuelle NBA-Saison bis in den Olympia-Sommer 2024. Die ersten Dreharbeiten für diese Langzeitbeobachtung sind in den USA gestartet. Schon während der Weltmeisterschaft drehte das Team um die Regisseure Thomas Pletzinger und Timon Modersohn für diese Dokuserie die ersten intensiven Einblicke in das Leben der Basketball-Brüder auf den Courts und außerhalb der Halle.„Im großen Sportjahr 2024 bieten wir im TV und in der ZDFmediathek verstärkt Dokumentationen über beeindruckende Athletinnen und Athleten an. Das neue Projekt mit den Basketball-Brüdern aus Berlin, die als Profis in den USA erfolgreich sind, verspricht ebenso spannende Einblicke in die NBA wie in den deutschen Basketball“, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.Moritz Wagner sagt: „Wir freuen uns, dass wir einen Einblick in unseren Alltag und unser Leben als Basketballprofis geben können. Basketball hat uns viel gegeben und wir möchten gerne, dass er in Deutschland noch populärer wird. Die Dokuserie ist dazu eine tolle Möglichkeit.“ Franz Wagner betont: „Der Sport steht bei uns im Fokus – das wird auch diese Dokuserie zeigen.“Das noch namenlose Projekt, das vier Folgen mit jeweils 45 Minuten umfassen wird, ist eine Koproduktion des ZDF mit der Berliner Produktionsfirma Flare Film. Die Ausstrahlung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Redaktionell begleitet wird das Projekt im ZDF von Thomas Fuhrmann und Daniel Pinschower. Produzent und Produzentin bei Flare Film sind Martin Heisler und Konstanze Speidel.