Auch «Stralsund» gewinnt den Sendetag für das ZDF

Quotennews

Der Freitag ist fest in ZDF-Krimi-Hand, das ist bekannt. Doch auch gestern dominiert ein ZDF-Krimi den Sendetag.

Lediglich zwei TV-Formate schafften es gestern über die 5-Millionen-Marke und nur das ZDF kann hier von einem Vollformat sprechen. Platz zwei geht mit 5,29 Millionen Zuschauern an das Erste und die «Tagesschau», also ein News-Format. Die Krone des gestrigen Tages geht damit an das Zweite undDer Krimi von Petra K. Wagner mit Sophie Pfenningstorf und Alexander Held sichert sich 5,84 Millionen Zuschauer und damit einen überzeugenden Marktanteil von 23,2 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft glänzt mit 0,30 Millionen und einem entsprechenden Marktanteil von 6,0 Prozent deutlich weniger. Hier geht schlussendlich der Tagessieg an die. Das News-Format sichert sich 0,71 Millionen jüngere Fernsehende und damit einen exzellenten Marktanteil von 17,9 Prozent.Doch zurück zum ZDF , denn mit «Stralsund» war der gestrige Erfolgszug noch nicht im Hafen angekommen. Auch der Folge-Krimi,, blieb stark. Es verweilten 4,60 Millionen Zuschauer in Mainz, der Marktanteil fiel mit 19,3 Prozent knapp unter 20 Prozentpunkte. Die 14- bis 49-Jährigen blieben mit 0,29 Millionen quasi konstant, der Marktanteil reduzierte sich marginal auf 5,8 Prozent.