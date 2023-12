RTL Living holt RTL-Flop «Chefkoch TV» zurück

TV-News

Am Samstagabend kocht Alexander Hermann. Zum Auftakt sind Sarah Henke und Tarik Rose dabei.

Bertelsmanns Tochterfirmen RTL Deutschland und Gruner+Jahr sollten mehr Synergien nutzen, weshalb beliebte Verlagstitel auch mit Shows im Fernsehen laufen sollten. Neben «Gala» am Samstagabend lief am werktäglichen Vormittag auch. Die Premiere erfolgte am 7. März 2022, doch nur 0,47 Millionen Zuschauer waren dabei.Die Einschaltquoten der Show waren so schlecht, dass das Projekt schon Ende August 2022 wieder beendet wurde. Allerdings bekommen die Zuschauer nun wieder Fernsehkoch Alexander Herrmann zu sehen, der künftig am Samstagabend bei RTL Living zu sehen sein wird. Die alten Folgen werden im Anschluss an «Grill den Henssler»-Wiederholungen zu sehen sein. Los geht’s am 6. Januar um 22.50 Uhr.Bei «Chefkoch TV» bat Alexander Herrmann ambitionierte Hobbyköche an den Herd. Der Clou: Es gilt, mit einer Budgetvorgabe zurechtzukommen und jeden Tag unter Beweis zu stellen, dass gutes Essen weder teuer noch aufwendig sein muss. Zum Tagesbudget von 4,49 Euro kochten die Kandidaten.