All3Media veräußert Formate nach Indonesien

«Cheat», «Liar» und «The Cry» sind die ersten Scripted-Formate von All3Media International, die in dieser Region eine Neuauflage bekommen.

Der führende unabhängige Verleiher All3Media International und Falcon Pictures, eines der größten Produktionshäuser Indonesiens, arbeiten zum ersten Mal zusammen, und zwar im Rahmen einer Vereinbarung, die die Adaption von drei Drehbuchformaten für Indonesien vorsieht.In der Entwicklung befinden sich derzeit lokale Versionen der Thrillerundvon Two Brothers Pictures sowie der Mystery-ThrillerCry des preisgekrönten Teams von Synchronicity. Die Partnerschaft mit Falcon Pictures, die ihren Sitz in Jakarta haben, ist der erste Vertrag von All3Media International mit einem Drehbuchformat in Indonesien.Das Drehbuch zu «Liar» und «Cheat» stammt von Harry und Jack Williams, den Autoren der von der Kritik hochgelobten Filme «The Missing» und «Boat Story». «Liar», das bereits in 12 Ländern adaptiert wurde, erzählt die Geschichte einer Nacht, die das Leben zweier Menschen für immer verändert, während der fesselnde Thriller «Cheat», der bereits erfolgreich in Indien adaptiert wurde, sich um einen scheinbar eindeutigen Fall von akademischem Betrug dreht, der schnell außer Kontrolle gerät. Beide Titel wurden ursprünglich für ITV, UK, produziert.Der von Synchronicity produzierte Film «The Cry» ist ein spannender Psychothriller, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Helen Fitzgerald basiert. Die Originalversion für BBC One mit Jenna Coleman und Ewen Leslie in den Hauptrollen, die für einen International Emmy nominiert war, wurde in 165 Länder verkauft.