NDR und SWR feiern «Dinner for One»-Jubiläum

TV-News

Vor 60 Jahren wurde der Sketch zum ersten Mal gesendet. Inzwischen gehört er fest zum Silvesterabend, weswegen man Miss Sophie und Butler James zum Jahreswechsel feiert.

Im März 1963 ging der Sketchim Rahmen der Sendung «Guten Abend, Peter Frankenfeld» erstmals auf Sendung. Inzwischen ist „Der 90. Geburtstag“ eine feste Tradition am Silvesterabend in vielen deutschen Haushalten, obwohl das Schauspiel in Freddie Frintons Heimat England kein großer Hit ist. Im Ersten und in den Dritten Programmen der ARD wird der 18-minütige Einspieler am 31. Dezember mehrfach ausgestrahlt.Anlässlich des 60. Geburtstags hat der NDR und der SWR die Jubiläumsshowproduziert, die am Silvesterabend auf beiden Sendern um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. auch Radio Bremen TV und im SR Fernsehen ist die Sendung zur besten Sendezeit im Programm. Gastgeber Bernhard Hoëcker hat vier prominente «Dinner for One»-Fans eingeladen, bei ihm am festlich gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Mit dabei sind Axel Prahl, Wigald Boning, Katrin Müller-Hohenstein und Jens Riewa.Ebenfalls zu sehen sind Thomas Frankenfeld, Alexander Kumptner und viele andere. Es wird gequizzt, Geschichten über den Sketch erzählt, gespielt und natürlich wird am Silvesterabend auch der ein oder andere Drink gereicht, getreu dem Motto „The same procedure as every year“.