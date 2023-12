Peacock produziert «Dr. Death»-Doku

US-Fernsehen

Zum Start der zweiten Staffel hat der Streamingdienst auch eine Dokumentation gedreht.

Die neue True-Crime-Dokumentationhat am Donnerstag, 21. Dezember, exklusiv auf Peacock Premiere. Die Dokumentation enthüllt den schockierenden Aufstieg und Fall von Paolo Macchiarini, dem Superstar unter den prominenten Chirurgen, der nach der ersten künstlichen Organtransplantation der Welt zu Weltruhm gelangte, nur um als internationaler Betrüger entlarvt zu werden, dessen Lügennetz sich über Jahrzehnte erstreckt, viele Menschen, auch in seinem Privatleben, verstrickt hat und eine Spur von zerstörten Patienten hinterließ, die mit einem Albtraum zu kämpfen haben.Der Dokumentarfilm kommt von Maxine Productions (ein Teil von Sony Pictures Television) und Universal Television Alternative Studio. Mary Robertson, Eli Holzman, Aaron Saidman und Adam Ciralsky haben den Film produziert.Am 21. Dezember startet die zweite Staffel der Serie «Dr. Death» beim Streamingdienst Peacock . Staffel 1 erzählt die Geschichte von Christopher Duntsch, einem amerikanischen Neurochirurgen, der verurteilt wurde, nachdem er seine Patienten dauerhaft verstümmelt und zwei von ihnen getötet hatte. In der zweiten Staffel wird die Geschichte des verurteilten italienisch-schweizerischen Chirurgen und medizinischen Forschers Paolo Macchiarini filmisch aufbereitet.