Sky entfernt zahlreiche Eigenproduktionen aus VoD-Angebot

Betroffen sind unter anderem die erst in diesem Jahr veröffentlichten Serien «Drift: Partners in Crime» und «Tender Hearts».

Sky beschränkt sich in den kommenden Wochen und Monaten auf ein deutlich kleineres fiktionales Angebot. Denn, nicht nur dass man künftig sein fiktionales Serien-Geschäft vollständig einstellt, man hat auch zahlreiche Sky-Original-Serien übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus dem On-Demand-Angeboten Sky Q und WOW gestrichen. ‚TV Wunschliste‘ hatte zuerst darüber berichtet.Betroffen von dem Kahlschlag sind neun eigenproduzierte Inhalte, darunter das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Doku-Drama. „Wir überprüfen unser Content-Angebot regelmäßig und passen es bei Bedarf an. Dazu gehört auch, dass die Titel, die unsere Kundinnen und Kunden nicht mehr signifikant nachfragen, von der Plattform genommen werden“, lässt sich eine Sky-Sprecherin in dem Bericht zitieren. Besonders überraschend ist dabei auch, dass zu den zu wenig nachgefragten Titeln auch erst kürzlich veröffentlichte Neuerscheinungen zählen.Neben «Glamour & Drama», «Hausen», «Ich und die Anderen», «Munich Games», «Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus», «Souls» sowie «Die Ibiza Affäre» stehen auch, deren zweite Staffel im September 2023 erschien, undaus dem April dieses Jahres nicht mehr zur Verfügung.Die Drosselung des Sky-Angebots betrifft auch US-Inhalte, die der Pay-TV-Sender durch einen Deal mit Paramount Global lizensierte. Seit dem 8. Dezember stehen zahlreiche Serien des US-Premiumsenders Showtime nicht mehr auf Abruf bereit. Das Datum fällt mit dem Jahrestag des Deutschlandstarts von Paramount+ zusammen. „Mit dem Start des Streamingdienstes Paramount+, der für alle Kunden mit gebuchtem Sky Cinema Paket inklusive ist, wurden die genannten Showtime-Serien nach und nach aus den Sky eigenen SvoD-Diensten entfernt und sind weiterhin über Paramount+ empfangbar“, so Sky. 24 Serien sind nur noch über den Streamingdienst Paramount+ verfügbar, darunterund