Zweite «Roadtrip Amerika»-Staffel steht in den Startlöchern

TV-News

Erneut reisen Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmuş über den Atlantik. Zu sehen gibt es die neuen Folgen ab Februar.

Mitgelang Kabel Eins ein kleiner Coup. Nicht nur sahnte die vierteilige Doku-Soap mit Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmuş hohe Marktanteile von bis zu 7,9 Prozent ab, sondern wurde auch beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“ mit einer Nominierung bedacht (Sieger wurde die VOX-Sendung «Zum Schwarzwälder Hirsch»). Nun hat der Unterföhringer Sender eine zweite Staffel angekündigt.Los geht die neue Runde in den USA am 1. Februar 2024, wie Kabel Eins schon jetzt mitteilte. Damit bleibt der Sendeplatz am Donnerstagabend unverändert. Dort reichte es in der ersten Runde zu einem durchschnittlichen Marktanteil von 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.Mit ihrem XXL-Camper reisen die drei Sterneköche diesmal entlang der Ostküste. Von New York geht es durch die Bundesstaaten Pennsylvania, North Carolina, Tennessee und Louisiana. Hinter «Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern» steht die Produktionsfirma Tower Productions. Als Produzentin fungiert Kirstin Benthaus-Gebauer. Die Kabel-Eins-Sendung basiert auf dem Format «Gordon, Gino & Fred» des britischen Senders ITV.