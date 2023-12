A&E startet «Christmas Wars»

US-Fernsehen

Im Januar kehrt unter anderem «Hoardes» zurück, in der Messie-Wohnungen geräumt werden.

Der Factual-TV-Sender A&E hat zahlreiche neue Projekte im Köcher. Bereits am Dienstag, den 19. Dezember, kehrtmit neuen Folgen zurück. Die Weihnachtszeit ist bekannt dafür, fröhlich zu sein, aber für manche bringt sie auch Ärger mit sich. Von Unfällen mit Schneemobilen bis hin zu Schlägereien in Einkaufszentren zeigt «Christmas Wars» den Zuschauern, welches menschliche Verhalten einen Platz auf der Ungezogenenliste des Weihnachtsmanns sichern kann.Die Emmy-nominierte und mit dem Critics Choice Television Award ausgezeichnete Seriebefasst sich ab dem 8. Januar mit einigen der extremsten und schwierigsten Herausforderungen von Messi-Wohnungen. Im Mittelpunkt jeder Folge steht eine Person, die mit Hortungstendenzen zu kämpfen hat und in einem Wettlauf gegen die Zeit mit Experten, Freunden und der Familie zusammenarbeitet, um ihr Haus aufzuräumen und ihr Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen.enthüllt ab dem 8. Januar die schockierende Realität des Lebens innerhalb der fundamentalistischen Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (FLDS), des Kingston Clans oder Ordens, der offiziell als Davis County Cooperative Society bekannt ist, und der Apostolic United Brethren (AUB). Anhand von ausführlichen Interviews mit ehemaligen Mitgliedern sowie exklusiven Foto- und Tonaufnahmen versucht der Ermittler Matt Browning, Licht in diese Gruppen zu bringen, in denen mächtige Männer durch Angst und absolute Herrschaft über Tausende von Menschen regieren.Am 11. Januar um 22.00 Uhr feiertPremiere. Es handelt sich um eine Serie über wahre Verbrechen, in der die Zuschauer aus erster Hand über gefährliche kriminalistische Ermittlungen von denjenigen erfahren, die dem Geschehen am nächsten sind - den verdeckten Ermittlern selbst. Undercover-Agenten stehen an vorderster Front und riskieren oft ihr Leben, um Beweise zu sammeln, die zur Überführung von Kriminellen führen können. Jede Episode enthält Überwachungsvideos und Tonaufnahmen von echten Ermittlungen, um die entscheidenden Momente zu zeigen, die einen Fall - oder das Leben eines Agenten - entscheiden können. Da diese Agenten im Verborgenen leben und außerhalb ihres engsten Kreises oft unbekannt bleiben, haben sie selten die Gelegenheit, ihre Geschichten zu erzählen - bis jetzt.