Filme des Grauens

Vor über 20 Jahren hat der Disney-Konzern den vierten Teil zum Fernsehsender ABC Family gebracht.

ist auch bekannt als «Home Alone 4» und wurde 2002 veröffentlicht. Dieser Film ist der vierte Teil der «Kevin - Allein zu Haus»-Reihe, aber im Vergleich zu den vorherigen Filmen gibt es erhebliche Änderungen in der Besetzung und der Handlung. Der Film bringt erneut Kevin McCallister, diesmal gespielt von Mike Weinberg, ins Rampenlicht. Die Handlung dreht sich um Kevins Vater, der sich wieder verheiratet und mit seiner neuen Frau Natalie und ihrem Sohn zusammenlebt. Als Kevin und Natalies Sohn während der Weihnachtsferien allein zu Hause gelassen werden, müssen sie sich gegen den intriganten Butler Marv Murchins (gespielt von French Stewart) und dessen Partnerin Vera (Missi Pyle) behaupten.«Home Alone 4» war ein Fernsehfilm, der von ABC Family produziert wurde. Im Vergleich zu den ursprünglichen Filmen war die Produktion von «Home Alone 4» geprägt von einem geringeren Budget und einer weniger prominenten Besetzung. Die Entscheidung, eine Fortsetzung der erfolgreichen «Kevin - Allein zu Haus»-Reihe zu machen, könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Studios auf den bereits vorhandenen Erfolg dieser Marke setzen wollten. Die Produktion stieß jedoch auf Kritik, insbesondere wegen der Entscheidung, die Originalbesetzung von Macaulay Culkin und anderen Schauspielern zu ersetzen. Diese Änderungen wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen negativ aufgenommen, da die ursprünglichen Filme aufgrund ihrer Charaktere und der schauspielerischen Leistung von Culkin einen kultigen Status erreicht hatten.Die Motivation, in einem Film wie «Home Alone 4» mitzuwirken, könnte für einige der beteiligten Schauspieler auf finanziellen Überlegungen beruhen, da Fortsetzungen oft eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit bieten. Allerdings könnten einige auch die Gelegenheit genutzt haben, in einer bekannten Filmreihe mitzuspielen, selbst wenn die Qualität des Projekts nicht an die vorherigen Filme heranreichte.Der Film wurde wegen seiner geringeren Produktionswerte, der schwächeren Handlung und der im Vergleich zu den Originalen weniger mitreißenden schauspielerischen Leistung kritisiert. «Home Alone 4» erhielt insgesamt negative Bewertungen und wurde von vielen als enttäuschende Fortsetzung betrachtet, die den Charme und den Witz der ursprünglichen Filme vermissen ließ.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass «Home Alone 4» möglicherweise aufgrund des anhaltenden Erfolgs der «Kevin - Allein zu Haus»-Reihe produziert wurde. Jedoch konnten die Änderungen in Besetzung und Produktion nicht das Niveau der Originalfilme erreichen, was zu einer weitgehend negativen Rezeption und einem mäßigen Erfolg führte.