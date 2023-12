Cooper & Cohen läutet 2024 ein

US-Fernsehen

Sara Sidney und Cari Champion melden sich aus Texas.

Anderson Cooper und Andy Cohen sind zurück in ihrem siebten Jahr als Co-Moderatoren von CNNs, das am Sonntag, 31. Dezember, um 20.00 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt wird. Sara Sidner und Cari Champion werden die Feier um 00:30 Uhr Ostküstenzeit übernehmen, um den Countdown zu starten, wenn die Central Time Zone das neue Jahr im Auditorium Shores in Austin, Texas, einläutet."Es gibt niemanden, mit dem ich Silvester lieber verbringen würde, und nirgendwo wäre ich um Mitternacht lieber als auf dem New Yorker Times Square", so Cooper. Andy Cohen: "Silvester mit meinem lieben Freund Anderson zu verbringen, ist für mich eine tolle Zeit und eine schöne Tradition, auf die ich mich das ganze Jahr über freue."Anderson Cooper und Andy Cohen werden das Jahr 2024 gemeinsam mit CNN-Korrespondenten einläuten, die von den Feierlichkeiten im ganzen Land berichten. Richard Quest wird aus den Menschenmengen am Times Square berichten, Stephanie Elam aus Atlantis, Paradise Island auf den Bahamas, Randi Kaye aus Key West, Florida, Gary Tuchman und seine Tochter Lindsay aus Las Cruces, New Mexico, und Boris Sanchez aus Miami, Florida.Die Show bietet musikalische Auftritte von Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker und Rod Stewart. Live-Interviews mit Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowan Yang & Matt Rogers und ein besonderer Auftritt von David Blaine werden ebenfalls dazu beitragen, das neue Jahr einzuläuten.