Earth, Wind & Fire beim US-Finale von «The Voice»

Auch Keith Urban, AJR, Jelly Roll, Tyla und die zukünftigen Coaches der 25. Staffel, Dan + Shay, stehen auf der Bühne.

Staffel der mit vier Emmys ausgezeichneten NBC-Showendet mit besonderen Auftritten von Earth, Wind & Fire, Keith Urban, AJR, Jelly Roll, Tyla und den Coaches der 25. Staffel, Dan + Shay, in der Live-Show am Dienstag, den 19. Dezember um 21.00 Uhr. Der Gewinner der 22. Staffel von «The Voice», Bryce Leatherwood, wird in der Show am Montag, den 18. Dezember auftreten.Die Coaches Niall Horan, John Legend, Reba McEntire und Gwen Stefani werden mit ihren Finalisten spezielle Duette singen. Die vier Superstars werden außerdem gemeinsam eine festliche Interpretation von Let It Snow" zum Besten geben. Darüber hinaus werden sich die Top 12-Künstler der 24. Staffel für eine besondere Gruppenperformance zusammenschließen.Das dreifache Grammy-Gewinner-Duo Dan + Shay betritt die Kultbühne mit einer speziellen Performance von "Bigger Houses", dem von den Fans geliebten Titelsong des fünften Studioalbums der Band. Dan + Shay werden in der 25. Staffel von «The Voice», die am 26. Februar Premiere feiert, als NBCs erstes Coach-Duo zurückkehren.