Dreieinhalb Stunden Wintersport am Freitag im ZDF

Quotennews

Der Wintersport ging am gestrigen Freitag im ZDF über den Äther.

Wer am gestrigen Freitag etwas früher, so gegen 14 Uhr, bereit den Feierabend einläuten konnte - der oder die war beim ZDF genau richtig. Solange man Wintersport sehen wollte! Um 14:15 Uhr startete im Zweiten der «Biathlon»-Weltcup im 10km-Sprint der Herren aus Lenzerheide. Vor sofort exzellenten 3,09 Millionen Zuschauern gewinnt der Deutsche Benedikt Doll vor dem favorisierten Norweger Johannes Thingnes Bø, Philipp Nawrath wird Dritter! Der Marktanteil des Events lag bei exzellenten 29,5 Prozent, die jüngeren Zuschauer holten starke 20,1 Prozent. Hierzu brauchte es 0,39 Millionen jüngere Zuschauer. Mit Philipp Horn und Johannes Kühn liegen vier Deutsche unter den ersten Sechs.Im Anschluss ging es ab 15:30 Uhr zum «Skispringen» nach Engelberg in die Schweiz. Die Damen sollten vor 2,00 Millionen Zuschauern und demnach 17,4 Prozent des TV-Marktes anzutreten. Die jüngere Zuschauerschaft reduzierte sich drastisch auf 0,16 Millionen, dennoch verweilten ordentliche 7,9 Prozent. Die Französin Josephine Pagnier gewann vor der Kanadierin Alexandria Loutitt, Dritte wurde Ema Klinec. Beste deutsche Springerin wurde Katharina Schmid auf Platz 13. Kurz vom «heute Xpress» unterbrochen, startete ab 16:15 Uhr der 5km-«Langlauf» der «Nordischen Kombiniererinnen» aus Ramsau.Das Event ging vor 1,93 Millionen Zuschauern an Gyda Westvold Hansen, die vor Landsfrau Ida Marie Hagen und der Finnin Minja Korhonen als Erste ins Ziel lief. Der Marktanteil lag bei weiter starken 17,0 Prozent, während die junge Zuschauergruppe mit 8,1 Prozent ordentlich 0,16 Millionen Zuschauer einfuhr. Zum Abschluss des Wintersport-Tages im Zweiten folgen zwei Zusammenfassungen. Ab 17:10 Uhr verfolgten 1,65 Millionen Zuschauer den «Super-G» aus Gröden, ab 17:20 Uhr folgten die versetzen Live-Bilder des «Monobob»-Weltcup der Frauen aus Innsbruck-Igls.