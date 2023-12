Zehn Wochen! «Das perfekte Dinner» wieder stabil

Quotennews

Wie schon zum Jahresende 2022 hin, ist «Das perfekte Dinner» am VOX-Vorabend ein Quoten-Garant.

Da ist es schon wieder soweit.avanciert in den letzten Wochen zur stabilen Größe am VOX-Vorabend. Gut, das ist die Koch-Duell-Show sowieso, jedoch startete das Format vor jetzt zehn Wochen einen erneut beeindruckenden Lauf. Jede einzelne Folge seit zehn Wochen schaffte es, mehr als eine Million Zuschauer vor die VOX-Bildschirme zu holen. Zuletzt startete VOX diese sagenhafte Serie am 04. Oktober 2022 - enden sollte sie am 01. Mai 2024. Damit verpasste man ganz knapp glatte 30 Wochen, mit mindestens einer Million Zuschauer. Doch genug der Vergangenheit, denn 2023 startete "der Lauf" erst am 09. Oktober. Seit diesem Montag vor zehn Wochen schauenjeden Tag unter der Woche mindestens eine Million Zuschauer.Damit angekommen in der vergangenen Woche und dem «perfekten Dinner» aus Lübeck. An den Kochtöpfen duellierten sich Jan, Megi, Jürgen, Regina und Jenny und direkt zum Start der Woche war klar, dass Woche zehn des Millionen-Laufs kein Problem sein sollte. Jenny holte 1,25 Millionen Zuschauer ab, Regina an Tag zwei kam auf 1,22 Millionen. An beiden Abenden lag der Marktanteil damit bei 5,4 Prozent, die Zielgruppe holte jeweils mit 0,43 Millionen Umworbenen 10,3 und 10,5 Prozent ab. Jürgen fiel auf 1,14 Millionen ab, Megi dann auf 1,12 Millionen Zuschauer - so fielen auch die Marktanteile auf 5,3 und 5,2 Prozent. In der Zielgruppe verlor das Vorabend-Programm die Zweistelligkeit und kam mit 0,34 und 0,33 Millionen Werberelevanten auf 8,9 und 8,4 Prozent.Dennoch überzeugte am Freitag Jan mit 1,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,4 Prozent. Damit ist bereits klar, auch Woche zehn hält die Million-Marke! Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam mit 0,38 Millionen Zuschauern auf 9,8 Prozent am entsprechenden Markt. Am Montag geht es also mit einer weiteren Woche «Das perfekte Dinner» weiter - hoffentlich mit mehr als einer Million Zuschauer.