«WSMDS» endet mit Rekorden

Die sechste Staffel von «Wer stiehlt mir die Show?» ist mit der gestrigen Ausgabe abgesendet. Es lief schlichtweg exzellent!

Spätestens nach dem gestrigen Abend beikann man bei ProSieben mit Fug und Recht behaupten, in dieser Show war alles geboten. Der Käse-Buzzer, Meerschweinchen mit Olaf Scholz-Augen, ein doppelter Stephan und die obligatorische Polonaise. Mit der Comedienne Hazel Brugger am Moderations-Mikrofon bekommt die letzte Folge der laufenden Staffel einen komplett neuen Touch, und das nicht nur in Richtung Schweiz. Den ProSieben-Zuschauern gefällts, immerhin steigert sich die Reichweite von zuletzt 1,93 Millionen auf 2,13 Millionen Zuschauer.So steigt auch der Marktanteil von zuletzt 8,0 auf noch bessere 8,6 Prozent. Damit wären jeweils neue Bestwerte für die laufende Staffel eingesammelt, doch kann an dieser Stelle die gestrige Folge auch über die Grenzen der sechsten TV-Runde hinaus gelobt werden. Mehr Zuschauer holte eine Ausgabe «WSMDS?» zuletzt am 25. Januar 2022, also vor fast zwei Jahren. Einen besseren Marktanteil als gestern, gab es noch nie! Und die Erfolge hören beim Gesamtpublikum nicht auf, denn auch die Zielgruppe kann sich mehr als nur sehen lassen.Schlussendlich konnten 1,48 Millionen Umworbene festgestellt werden. Damit holt sich ProSieben mit der Winterscheidt-Show die beste Zielgruppen-Reichweite des gesamten Tages, was deutlich mehr als ein gewöhnlicher Sonntags-Sieg ist. Die Konkurrenz war nämlich groß, bei Sat.1 gab es die «Bundesliga»-Partie «FC Bayern - VfB Stuttgart» - hier folgten in der Spitze lediglich 1,24 Millionen, die «Tagesschau» um 20 Uhr kam "nur" auf 1,01 Millionen. Doch zurück zum internen Vergleich. Bis auf eine Episode holte jede Ausgabe der sechsten Staffel mehr als 20 Prozent am Zielgruppen-Markt, gestern waren es genau 23,7 Prozent.