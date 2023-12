Sat.1 Emotions setzt auf «Killing Eve»

TV-News

Die Koproduktion von BBC AMerica und BBC Three mit Sandra Oh startet im neuen Jahr.

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat sich die Rechte an der Koproduktion von Sid Gentle Films, BBC America Original Productions und Endeavor Content gesichert, die auf BBC Three in Großbritannien und BBC America in den Vereinigten Staaten von Amerika lief: Die Rede ist von. Die mit Sandra Oh besetzte Serie ist ab Mittwoch, den 3. Januar 2024, ab 20.15 Uhr zu sehen.In der ersten Staffel langweilt sich Eve in ihrer Rolle als Personenschützerin beim MI5 und wird gefeuert, nachdem sie dreist die Hintergründe eines Zeugen untersucht hat, den sie betreut. Ihre Leidenschaft für weibliche Attentäterinnen führt jedoch später dazu, dass sie einer verdeckten Abteilung des MI6 beitritt, deren Aufgabe es ist, Villanelle zu verfolgen und ausfindig zu machen, eine skrupellose internationale Attentäterin, die für eine Geheimorganisation namens Die Zwölf arbeitet. Als sich die Wege von Eve und Villanelle kreuzen, beginnt ein Kreislauf der Besessenheit, der sie von ihren individuellen Missionen weg und näher zueinander führt.In der zweiten Staffel nehmen Eve und Villanelle nach einer gewalttätigen Begegnung am Ende der ersten Staffel ihre obsessive Beziehung wieder auf, während sie ihre getrennten Missionen fortsetzen. Eve arbeitet daran, die von den Zwölf begangenen Morde aufzuklären, während Villanelle weiterhin für die Zwölf tötet. Als jedoch ein neuer Killer auftaucht, ändert sich der Schwerpunkt für die Zwölf und den MI6, da die beiden Frauen nun miteinander arbeiten müssen. Ein gefährlicher Auftrag führt Eve und Villanelle nach Rom, wo ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht.Im Anschluss startet Sat.1 Emotion die Staffeln 22 und 23 der Serie. Diese werden zwischen 21.45 und 22.40 Uhr ausgestrahlt. Die Expertise der Gerichtsmediziner Dr. Nikki Alexander und Professor Leo Dalton ist immer dann gefragt, wenn es darum geht, die Zeichen des Todes richtig zu interpretieren. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei fungieren sie als Vermittler zwischen der medizinischen und juristischen Seite und versuchen, bei der Aufklärung komplizierter Mordfälle unterstützend zu wirken. Nicht selten müssen sie dabei ein starkes Nervenkostüm unter Beweis stellen.