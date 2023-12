Wann und wo «Dinner for One» läuft

Hintergrund

Insgesamt zeigen die Sender der ARD 17-mal den Sketch mit Freddie Frinton und May Warden, das Erste aber nur einmal. Zur besten Sendezeit wird auch das 60-jährige Jubiläum gefeiert.

Es ist DER Klassiker an Silvester:begeistert jedes Jahr zum Jahreswechsel alle Altersschichten. Der Comedy-Sketch über den 90. Geburtstag von Miss Sophie gehört zum Silvesterabend wie das Feuerwerk oder Blei- beziehungsweise Wachsgießen. Fans des Schwarz-Weiß-Filmchens müssen dank der ARD auch in diesem Jahr nicht auf ihr geliebtes Programm verzichten. Das Erste sowie die Dritten Programme zeigen den rund 18-minütigen Sketch gleich mehrfach.Los geht „The same procedure as every year“ bereits am frühen Morgen im NDR Fernsehen und Radio Bremen TV. Um 8:35 Uhr gibt es das Dinner in einer plattdeutschen Version zu sehen. Um 12:25 Uhr sind im SWR und SR Doris Reichenauer und Petra Binder in einer ganz persönlichen Version zu sehen, inklusive Portwein zum Ofenschlupfer.Die „Rush-Hour“ für «Dinner for One» ist am späten Nachmittag, wenn der Sketch in verschiedenen Varianten ab 16:40 Uhr fast durchgängig bis zur 20-Uhr-«Tagesschau» läuft. Der Hessische Rundfunk präsentiert wie üblich eine Version auf nordhessisch und eine in hessischem Dialekt. Zur besten Sendezeit strahlen der SWR NDR , Radio Bremen und der SR die 90-minütige Jubiläumsshow zum 60. Geburtstag des 90. Geburtstags aus. Auf den vier Sendern kann man mit dem Sketch auch das Jahr beschließen. Der Bayerische Rundfunk eröffnet um 0:05 Uhr das Jahr 2024.Auffällig: Das Erste zeigt «Dinner for One» in diesem Jahr nur ein einziges Mal. Um 17:40 Uhr gemeinsam mit dem NDR und Radio Bremen. Der Film steht aber selbstverständlich auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.• 8:35 Uhr: «Dinner for One – up Platt», NDR & Radio Bremen• 12:25 Uhr: «Wohnzimmer-Comedy – Mit Dui do on de Sell», SWR & SR• 15:35 Uhr, «Dinner for One», NDR & Radio Bremen• 16:40 Uhr: «Dinner vor Wan(ne)», WDR• 16:50 Uhr: «Dinner for One auf Nordhessisch», hr• 17:10 Uhr: «Dinner op Kölsch», WDR• 17:35 Uhr: «Dinner for One», WDR• 17:40 Uhr, «Dinner for One», Das Erste, NDR & Radio Bremen• 18:00 Uhr, «Dinner in der Mäulesmühle», SWR & SR• 18:40 Uhr: «Dinner for One auf Hessisch», hr• 18:55 Uhr: «Dinner for One», rbb• 19:00 Uhr: «Dinner for One», MDR• 19:10 Uhr: «Dinner for One», hr• 19:40 Uhr: «Dinner for One», BR, NDR & Radio Bremen• 20:15 Uhr: «60 Jahre ‚Dinner for One‘ – Die Jubiläumsshow», NDR, Radio Bremen, SWR & SR• 23:40 Uhr: «Dinner for One», NDR, Radio Bremen, SWR und SR• 00:05 Uhr, «Dinner for One», BR