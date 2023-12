sixx setzt ganz auf «Verpfuscht!»

TV-News

Der Frauensender macht an Silvester und Neujahr wieder zwei Thementage.

Freunde vonaufgepasst: Der Fernsehsender sixx strahlt zahlreiche Wiederholungen an Silvester und Neujahr aus. Am 31. Dezember startet der Marathon um 19.25 Uhr mit der Folge „Nackt und Angst vor der OP“. Als Edna ein Baby war, zerstörten fleischfressende Bakterien ihre Nase. Die bisherigen Operationen erzielten weder eine Erleichterung bei der Atmung noch eine Verschönerung. Die 38-Jährige hofft, dass die beiden Spezialisten ihr helfen können. Nach der Schwangerschaft entschied sich Piper zu einer Brust-OP, die allerdings nicht korrekt ausgeführt wurde. Bei der Untersuchung stellt Dr. Dubrow fest, dass der Eingriff höchst kompliziert wird.Bis 02.40 Uhr können die Fernsehzuschauer die Episoden der Reality-Dokumentation sehen, die dann von zwei-Folgen abgelöst werden. Diese werden bereits zwischen 13.50 und 19.25 Uhr im sixx-Programm ausgestrahlt. An Neujahr geht es mit der Reihe ab 14.35 Uhr weiter.Die Beauty-Docs starten dann um 18.40 Uhr und werden bis 02.50 Uhr ausgestrahlt. sixx setzt zunächst auf die Folge „Musikalische Albträume“, die vom ehemaligen Rockstar David handelt. Er wollte mit einer Schönheitsoperation lediglich seine Augenringe entfernen lassen, doch der Eingriff führte zu einer Entstellung des Augenlids. David hofft, dass Dr. Nassif das Problem wieder beheben kann. Die Bauch- und Bruststraffung der 21-jährigen Tatyana führte zu einer postoperativen Entzündung. Seither kämpft die junge Mutter mit täglichen Schmerzen und wendet sich an die beiden Spezialisten.