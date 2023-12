ABC-Silvestergala mit Ivy Queen, New Jeans und Post Malone

US-Fernsehen

In Las Vegas rockt Post Malone die Bühne des neuen Fontainebleau Hotels und in Puerto Rico spielt Ivy Queen Reggae.

ABC und Dick Clark Productions haben angekündigt, dass die Magie vonmit dem ersten Auftritt in Südkorea und dem Auftritt der K-Pop-Gruppe NewJeans um die Welt gehen wird. Post Malone wird die Bühne des brandneuen Fontainebleau Hotels in Las Vegas rocken und in der Karibik wird der Reggaeton von Ivy Queen die Fans auf der Insel Puerto Rico begeistern. Weitere Künstler werden in Kürze bekannt gegeben. «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024» wird am Sonntag, den 31. Dezember live auf ABC ab 20:00 Uhr Eastern Time ausgestrahlt.In seinem 19. Jahr als Gastgeber von Amerikas meistgesehener Silvestersendung wird Ryan Seacrest den traditionellen Countdown mit Co-Moderatorin und Weltstar Rita Ora live vom Times Square moderieren. Emmy-Preisträgerin Jeannie Mai wird durch die Feierlichkeiten in Hollywood führen, bei denen eine Reihe bahnbrechender Künstler und Multihybriden auftreten werden: Aqua, Doechii, Ellie Goulding, Green Day, Janelle Monáe, Loud Luxury x Two Friends mit Bebe Rexha, Ludacris, Nile Rodgers & CHIC, Paul Russell, Reneé Rapp mit Coco Jones und Thirty Seconds to Mars.Die vielseitige Schauspielerin, Sängerin und TV-Moderatorin Dayanara Torres wird die Neujahrsfeier in der atlantischen Zeitzone (23.00 Uhr EST) von Puerto Ricos führendem Unterhaltungszentrum aus moderieren.